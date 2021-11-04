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Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы - РИА Новости, 04.11.2021
Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил врио канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она многому научила его, а также за все, что она сделала для... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:02
2021-11-04T02:02
в мире
европа
германия
франция
ангела меркель
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил врио канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она многому научила его, а также за все, что она сделала для Европы."Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты так многому меня научила... Спасибо, дорогая Ангела, за все, что ты сделала для нашей Европы", - заявил Макрон в речи по случаю награждения Меркель Большим крестом Ордена Почетного легиона.Президент отметил, что Меркель на посту канцлера содействовала сохранению единства Европы, "несмотря на все потрясения".В среду Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции - Большой крест Ордена Почетного легиона. Макрон с почестями принял Меркель во французском винодельческом регионе Бургундия. Это последний визит Меркель во Францию в качестве канцлера ФРГ.Меркель остается врио канцлера ФРГ до формирования нового кабинета министров. Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20211030/merkel-1757034709.html
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в мире, европа, германия, франция, ангела меркель, эммануэль макрон
02:02 04.11.2021
 
Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы

Президент Франции Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и врио канцлера Германии Ангела Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон и врио канцлера Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил врио канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она многому научила его, а также за все, что она сделала для Европы.
"Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты так многому меня научила... Спасибо, дорогая Ангела, за все, что ты сделала для нашей Европы", - заявил Макрон в речи по случаю награждения Меркель Большим крестом Ордена Почетного легиона.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ожидании вручения свидетельства об увольнении - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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Президент отметил, что Меркель на посту канцлера содействовала сохранению единства Европы, "несмотря на все потрясения".
В среду Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции - Большой крест Ордена Почетного легиона. Макрон с почестями принял Меркель во французском винодельческом регионе Бургундия. Это последний визит Меркель во Францию в качестве канцлера ФРГ.
Меркель остается врио канцлера ФРГ до формирования нового кабинета министров. Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции.
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 20:32
Меркель назвала ответственных за изменение климата
 
В миреЕвропаГерманияФранцияАнгела МеркельЭммануэль Макрон
 
 
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