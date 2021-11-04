https://ria.ru/20211104/blagodarnost-1757665909.html

Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы

Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы - РИА Новости, 04.11.2021

Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил врио канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она многому научила его, а также за все, что она сделала для... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T02:02

2021-11-04T02:02

2021-11-04T02:02

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европа

германия

франция

ангела меркель

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил врио канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она многому научила его, а также за все, что она сделала для Европы."Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты так многому меня научила... Спасибо, дорогая Ангела, за все, что ты сделала для нашей Европы", - заявил Макрон в речи по случаю награждения Меркель Большим крестом Ордена Почетного легиона.Президент отметил, что Меркель на посту канцлера содействовала сохранению единства Европы, "несмотря на все потрясения".В среду Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции - Большой крест Ордена Почетного легиона. Макрон с почестями принял Меркель во французском винодельческом регионе Бургундия. Это последний визит Меркель во Францию в качестве канцлера ФРГ.Меркель остается врио канцлера ФРГ до формирования нового кабинета министров. Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/merkel-1757034709.html

https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html

европа

германия

франция

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в мире, европа, германия, франция, ангела меркель, эммануэль макрон