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Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага
Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага - РИА Новости, 04.11.2021
Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага
В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:08
2021-11-04T09:08
общество
москва
день народного единства
останкинская башня
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети."Поздравительная видеооткрытка со словами "4 ноября День народного единства" появится на медиафасадах Останкинской телебашни в 00 часов 4 ноября. Она выполнена в цветах российского триколора. Вечером, в 18 часов, с помощью архитектурно-художественной подсветки в цвета триколора раскрасится все тело Останкинской телебашни", - сообщили ранее в пресс-службе.По данным пресс-службы, праздничную иллюминацию зажгут телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.
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общество, москва, день народного единства, останкинская башня
09:08 04.11.2021
 
Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага

Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага в День народного единства

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.
"Поздравительная видеооткрытка со словами "4 ноября День народного единства" появится на медиафасадах Останкинской телебашни в 00 часов 4 ноября. Она выполнена в цветах российского триколора. Вечером, в 18 часов, с помощью архитектурно-художественной подсветки в цвета триколора раскрасится все тело Останкинской телебашни", - сообщили ранее в пресс-службе.
По данным пресс-службы, праздничную иллюминацию зажгут телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
08:00
Почему русские не вымерли: День народного единства в империи
 
ОбществоМоскваДень народного единстваОстанкинская башня
 
 
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