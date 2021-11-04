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Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага

Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага - РИА Новости, 04.11.2021

Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага

В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:08

2021-11-04T09:08

2021-11-04T09:08

общество

москва

день народного единства

останкинская башня

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети."Поздравительная видеооткрытка со словами "4 ноября День народного единства" появится на медиафасадах Останкинской телебашни в 00 часов 4 ноября. Она выполнена в цветах российского триколора. Вечером, в 18 часов, с помощью архитектурно-художественной подсветки в цвета триколора раскрасится все тело Останкинской телебашни", - сообщили ранее в пресс-службе.По данным пресс-службы, праздничную иллюминацию зажгут телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.

https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html

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2021

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общество, москва, день народного единства, останкинская башня