https://ria.ru/20211104/bashnya-1757676436.html
Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага
Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага - РИА Новости, 04.11.2021
Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага
В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:08
2021-11-04T09:08
2021-11-04T09:08
общество
москва
день народного единства
останкинская башня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/01/1473300173_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e6816c2303d8c75bc303c74144ee74ab.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети."Поздравительная видеооткрытка со словами "4 ноября День народного единства" появится на медиафасадах Останкинской телебашни в 00 часов 4 ноября. Она выполнена в цветах российского триколора. Вечером, в 18 часов, с помощью архитектурно-художественной подсветки в цвета триколора раскрасится все тело Останкинской телебашни", - сообщили ранее в пресс-службе.По данным пресс-службы, праздничную иллюминацию зажгут телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.
https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/01/1473300173_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9912d1b0f3c1ae479e77cafa6d1b64ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, день народного единства, останкинская башня
Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага
Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага в День народного единства