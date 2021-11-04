https://ria.ru/20211104/azs-1757663726.html

Что делать при обмане на АЗС

Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС - РИА Новости, 04.11.2021

Что делать при обмане на АЗС

В России, по данным Росстата, более 19% АЗС недоливают топливо. Речь не только о мелких, но и о сетевых заправках. Кража происходит во время оплаты. Сотрудник... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T03:18

2021-11-04T03:18

2021-11-04T03:18

бензин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

авто

россия

fresh auto

денис мигаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_1ab9874ccc37e2ef6a4cce5e522a4192.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В России, по данным Росстата, более 19% АЗС недоливают топливо. Речь не только о мелких, но и о сетевых заправках. Кража происходит во время оплаты. Сотрудник раньше времени нажимает на клапан, а когда машина уезжает, оставшееся топливо сливается. На каждом авто экономят до пол-литра топлива, рассказал агентству "Прайм" гендиректор салонов Fresh Auto Денис Мигаль.Обнаружить обман почти невозможно — для этого нужны специальные приборы, отметил Мигаль.Если автовладелец раскрыл обман, имеет смысл обратиться к руководству АЗС. По словам специалиста, вопрос обычно решается в пользу клиента.Штраф за недолив топлива на АЗС составляет около 100 тысяч рублей, но прибыль от каждых недолитых 300 мл на 10 литров — 150 тысяч рублей. Таким образом, оплата штрафа компенсируется, отметил Мигаль.Другой способ избежать недолива — заправлять машину самостоятельно. При подозрении на недобросовестную работу сотрудников АЗС стоит обратиться в Роспотребнадзор, Роскачество, Росстандарт. Специалисты ведомств проведут экспертизу и примут соответствующие меры в отношении нарушителей, заключил Мигаль.

https://ria.ru/20211103/toplivo-1757646664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, россия, fresh auto, денис мигаль