https://ria.ru/20211104/azs-1757663726.html
Что делать при обмане на АЗС
Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС - РИА Новости, 04.11.2021
Что делать при обмане на АЗС
В России, по данным Росстата, более 19% АЗС недоливают топливо. Речь не только о мелких, но и о сетевых заправках. Кража происходит во время оплаты. Сотрудник... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T03:18
2021-11-04T03:18
2021-11-04T03:18
бензин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
авто
россия
fresh auto
денис мигаль
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В России, по данным Росстата, более 19% АЗС недоливают топливо. Речь не только о мелких, но и о сетевых заправках. Кража происходит во время оплаты. Сотрудник раньше времени нажимает на клапан, а когда машина уезжает, оставшееся топливо сливается. На каждом авто экономят до пол-литра топлива, рассказал агентству "Прайм" гендиректор салонов Fresh Auto Денис Мигаль.Обнаружить обман почти невозможно — для этого нужны специальные приборы, отметил Мигаль.Если автовладелец раскрыл обман, имеет смысл обратиться к руководству АЗС. По словам специалиста, вопрос обычно решается в пользу клиента.Штраф за недолив топлива на АЗС составляет около 100 тысяч рублей, но прибыль от каждых недолитых 300 мл на 10 литров — 150 тысяч рублей. Таким образом, оплата штрафа компенсируется, отметил Мигаль.Другой способ избежать недолива — заправлять машину самостоятельно. При подозрении на недобросовестную работу сотрудников АЗС стоит обратиться в Роспотребнадзор, Роскачество, Росстандарт. Специалисты ведомств проведут экспертизу и примут соответствующие меры в отношении нарушителей, заключил Мигаль.
https://ria.ru/20211103/toplivo-1757646664.html
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бензин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, россия, fresh auto, денис мигаль
Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
Эксперт Мигаль посоветовал при недоливе топлива обратиться к руководству АЗС