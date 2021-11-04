https://ria.ru/20211104/aviabilety-1757703380.html

После новости о конце нерабочих дней вырос спрос на авиабилеты в Москву

После новости о конце нерабочих дней вырос спрос на авиабилеты в Москву - РИА Новости, 04.11.2021

После новости о конце нерабочих дней вырос спрос на авиабилеты в Москву

После объявления в Москве окончания периода так называемых нерабочих дней спрос на авиабилеты туда вырос ровно на две трети, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:36

2021-11-04T14:36

2021-11-04T14:36

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общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. После объявления в Москве окончания периода так называемых нерабочих дней спрос на авиабилеты туда вырос ровно на две трети, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования Aviasales.В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти Москвы и Подмосковья в среду объявили, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября."После объявления, что следующая неделя – рабочая москвичи полетели в Москву. Вчера спрос на авиабилеты по этому направлению вырос на 67,7% по сравнению с понедельником", - рассказали в Aviasales."При этом лететь многие собираются в эту пятницу. За период с 5 но 14 ноября больше всего бронирований приходится на завтра — в среднем в два раза больше, чем в любой другой день в этот период", - добавили в сервисе.

https://ria.ru/20211104/tatarstan-1757680279.html

https://ria.ru/20211104/belgorod-1757677607.html

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