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После новости о конце нерабочих дней вырос спрос на авиабилеты в Москву
После новости о конце нерабочих дней вырос спрос на авиабилеты в Москву - РИА Новости, 04.11.2021
После новости о конце нерабочих дней вырос спрос на авиабилеты в Москву
После объявления в Москве окончания периода так называемых нерабочих дней спрос на авиабилеты туда вырос ровно на две трети, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:36
2021-11-04T14:36
2021-11-04T14:36
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. После объявления в Москве окончания периода так называемых нерабочих дней спрос на авиабилеты туда вырос ровно на две трети, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования Aviasales.В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти Москвы и Подмосковья в среду объявили, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября."После объявления, что следующая неделя – рабочая москвичи полетели в Москву. Вчера спрос на авиабилеты по этому направлению вырос на 67,7% по сравнению с понедельником", - рассказали в Aviasales."При этом лететь многие собираются в эту пятницу. За период с 5 но 14 ноября больше всего бронирований приходится на завтра — в среднем в два раза больше, чем в любой другой день в этот период", - добавили в сервисе.
https://ria.ru/20211104/tatarstan-1757680279.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
После новости о конце нерабочих дней вырос спрос на авиабилеты в Москву
Aviasales: спрос на авиабилеты в Москву после новости о конце нерабочих дней вырос на 68%