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AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии - РИА Новости, 04.11.2021
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от коронавируса в Швейцарии, сообщил в четверг надзорный орган за рынком... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:31
2021-11-04T11:31
2021-11-04T11:31
распространение коронавируса
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швейцария
astrazeneca
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 4 ноя - РИА Новости. Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от коронавируса в Швейцарии, сообщил в четверг надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic."Компания AstraZeneca AG объявила сегодня, что она больше не запрашивает маркетинговое разрешение для своей вакцины от COVID-19 в Швейцарии. Компания отозвала свою заявку на получение разрешения на вакцину COVID-19, которую она подала в Swissmedic в октябре 2020 года", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, таким образом, сейчас у швейцарских медицинских властей нет новых заявок на получение разрешений на вакцины от COVID-19, ожидающих рассмотрения. В стране одобрено использование вакцин против коронавируса Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.
https://ria.ru/20211025/vaktsiny-1756214751.html
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в мире, швейцария, astrazeneca , коронавирус covid-19
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины от коронавируса в Швейцарии