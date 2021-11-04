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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/astrazeneca-1757687783.html
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии - РИА Новости, 04.11.2021
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от коронавируса в Швейцарии, сообщил в четверг надзорный орган за рынком... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:31
2021-11-04T11:31
распространение коронавируса
в мире
швейцария
astrazeneca
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 4 ноя - РИА Новости. Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от коронавируса в Швейцарии, сообщил в четверг надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic."Компания AstraZeneca AG объявила сегодня, что она больше не запрашивает маркетинговое разрешение для своей вакцины от COVID-19 в Швейцарии. Компания отозвала свою заявку на получение разрешения на вакцину COVID-19, которую она подала в Swissmedic в октябре 2020 года", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, таким образом, сейчас у швейцарских медицинских властей нет новых заявок на получение разрешений на вакцины от COVID-19, ожидающих рассмотрения. В стране одобрено использование вакцин против коронавируса Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&amp;Johnson.
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в мире, швейцария, astrazeneca , коронавирус covid-19
11:31 04.11.2021
 
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии

AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины от коронавируса в Швейцарии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЦЮРИХ, 4 ноя - РИА Новости. Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от коронавируса в Швейцарии, сообщил в четверг надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
"Компания AstraZeneca AG объявила сегодня, что она больше не запрашивает маркетинговое разрешение для своей вакцины от COVID-19 в Швейцарии. Компания отозвала свою заявку на получение разрешения на вакцину COVID-19, которую она подала в Swissmedic в октябре 2020 года", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, таким образом, сейчас у швейцарских медицинских властей нет новых заявок на получение разрешений на вакцины от COVID-19, ожидающих рассмотрения. В стране одобрено использование вакцин против коронавируса Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.
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Распространение коронавирусаВ миреШвейцарияAstraZenecaКоронавирус COVID-19
 
 
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