https://ria.ru/20211104/astrazeneca-1757687783.html

AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии

AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии - РИА Новости, 04.11.2021

AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии

Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от коронавируса в Швейцарии, сообщил в четверг надзорный орган за рынком... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:31

2021-11-04T11:31

2021-11-04T11:31

распространение коронавируса

в мире

швейцария

astrazeneca

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 4 ноя - РИА Новости. Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от коронавируса в Швейцарии, сообщил в четверг надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic."Компания AstraZeneca AG объявила сегодня, что она больше не запрашивает маркетинговое разрешение для своей вакцины от COVID-19 в Швейцарии. Компания отозвала свою заявку на получение разрешения на вакцину COVID-19, которую она подала в Swissmedic в октябре 2020 года", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, таким образом, сейчас у швейцарских медицинских властей нет новых заявок на получение разрешений на вакцины от COVID-19, ожидающих рассмотрения. В стране одобрено использование вакцин против коронавируса Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

https://ria.ru/20211025/vaktsiny-1756214751.html

швейцария

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в мире, швейцария, astrazeneca , коронавирус covid-19