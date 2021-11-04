https://ria.ru/20211104/antiprivivochnik-1757664647.html

СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК

СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК - РИА Новости, 04.11.2021

СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T01:11

2021-11-04T01:11

2021-11-04T04:25

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил портал "Медвестник".Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации.Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.Уголовное наказаниеГлава ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса."Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе", — добавил он.Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.Штраф за уклонение от вакцинацииЧлен-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев в свою очередь предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса.Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона."В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации", - отметил эксперт."Почти невозможно переубедить"Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил эксперт.Он добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".Пандемия и вакцинацияПо данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.

https://ria.ru/20211103/antifeykkovid-1757552920.html

https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html

https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757567046.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии