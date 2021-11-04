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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/antiprivivochnik-1757664647.html
СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК
СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК - РИА Новости, 04.11.2021
СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК
Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T01:11
2021-11-04T04:25
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил портал "Медвестник".Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации.Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.Уголовное наказаниеГлава ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса."Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе", — добавил он.Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.Штраф за уклонение от вакцинацииЧлен-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев в свою очередь предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса.Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона."В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации", - отметил эксперт."Почти невозможно переубедить"Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил эксперт.Он добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".Пандемия и вакцинацияПо данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
https://ria.ru/20211103/antifeykkovid-1757552920.html
https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html
https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757567046.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:11 04.11.2021 (обновлено: 04:25 04.11.2021)
 
СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК

"Медвестник": Росздравнадзор поручил выявлять граждан, выступающих против вакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил портал "Медвестник".
Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации.
"В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов", — утверждается в материале.
Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.

Уголовное наказание

Глава ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса.
"Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе", — добавил он.
Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.
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Штраф за уклонение от вакцинации

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев в свою очередь предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса.
Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона.
"В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации", - отметил эксперт.
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"Почти невозможно переубедить"

Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил эксперт.
Он добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".
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Пандемия и вакцинация

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
 
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