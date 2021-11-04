https://ria.ru/20211104/antiprivivochnik-1757664647.html
СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК
СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК - РИА Новости, 04.11.2021
СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК
Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T01:11
2021-11-04T01:11
2021-11-04T04:25
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил портал "Медвестник".Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации.Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.Уголовное наказаниеГлава ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса."Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе", — добавил он.Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.Штраф за уклонение от вакцинацииЧлен-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев в свою очередь предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса.Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона."В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации", - отметил эксперт."Почти невозможно переубедить"Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил эксперт.Он добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".Пандемия и вакцинацияПо данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
https://ria.ru/20211103/antifeykkovid-1757552920.html
https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html
https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757567046.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор
поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил портал "Медвестник"
.
Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации.
"В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов", — утверждается в материале.
Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Уголовное наказание
Глава ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса.
"Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе", — добавил он.
Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.
Штраф за уклонение от вакцинации
Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев в свою очередь предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса.
Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона.
"В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации", - отметил эксперт.
"Почти невозможно переубедить"
Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил эксперт.
Он добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".
Пандемия и вакцинация
По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.