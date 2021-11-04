https://ria.ru/20211104/akter-1757723963.html

СБУ извинилась перед украинским актером, которого внесли в черный список

СБУ извинилась перед украинским актером, которого внесли в черный список - РИА Новости, 04.11.2021

СБУ извинилась перед украинским актером, которого внесли в черный список

Служба безопасности Украины извинилась перед украинским актером Валентином Томусяком за внесение в черный список людей, угрожающих национальной безопасности,... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:35

2021-11-04T17:35

2021-11-04T20:33

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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины извинилась перед украинским актером Валентином Томусяком за внесение в черный список людей, угрожающих национальной безопасности, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в черный список еще 30 человек, в том числе актера Валентина Томусяка. Супруга актера Екатерина заявила, что Валентина Томусяка внесли в список ошибочно. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Томусяк попал в черный список."Томусяк был внесен по ошибке, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", — цитирует Томусяка агентство LIGA.net.Он сообщил, что СБУ инициировала исключение актера из списка.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

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в мире, украина, служба безопасности украины, министерство культуры украины, россия