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СБУ извинилась перед украинским актером, которого внесли в черный список
СБУ извинилась перед украинским актером, которого внесли в черный список - РИА Новости, 04.11.2021
СБУ извинилась перед украинским актером, которого внесли в черный список
Служба безопасности Украины извинилась перед украинским актером Валентином Томусяком за внесение в черный список людей, угрожающих национальной безопасности,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:35
2021-11-04T20:33
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служба безопасности украины
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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины извинилась перед украинским актером Валентином Томусяком за внесение в черный список людей, угрожающих национальной безопасности, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в черный список еще 30 человек, в том числе актера Валентина Томусяка. Супруга актера Екатерина заявила, что Валентина Томусяка внесли в список ошибочно. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Томусяк попал в черный список."Томусяк был внесен по ошибке, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", — цитирует Томусяка агентство LIGA.net.Он сообщил, что СБУ инициировала исключение актера из списка.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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в мире, украина, служба безопасности украины, министерство культуры украины, россия
17:35 04.11.2021 (обновлено: 20:33 04.11.2021)
 
СБУ извинилась перед украинским актером, которого внесли в черный список

СБУ извинилась перед украинским актером Томусяком, которого внесли в черный список

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : Служба безопасности Украины
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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины извинилась перед украинским актером Валентином Томусяком за внесение в черный список людей, угрожающих национальной безопасности, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в черный список еще 30 человек, в том числе актера Валентина Томусяка. Супруга актера Екатерина заявила, что Валентина Томусяка внесли в список ошибочно. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Томусяк попал в черный список.
"Томусяк был внесен по ошибке, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", — цитирует Томусяка агентство LIGA.net.
Он сообщил, что СБУ инициировала исключение актера из списка.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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