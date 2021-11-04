https://ria.ru/20211104/akter-1757700029.html
Глава Минкульта Украины попросил проверить инцидент с украинским актером
Глава Минкульта Украины попросил проверить инцидент с украинским актером - РИА Новости, 04.11.2021
Глава Минкульта Украины попросил проверить инцидент с украинским актером
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился в Службу безопасности с просьбой проверить, как украинский актер... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:59
2021-11-04T13:59
2021-11-04T14:40
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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился в Службу безопасности с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в "черный список" людей, угрожающих национальной безопасности.Ранее министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в "черный список" еще 30 человек, в том числе актера Валентина Томусяка. Супруга актера Екатерина заявила, что Валентина Томусяка внесли в список ошибочно."Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины. То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке. Сегодня министерство культуры и информационной политики договорилось с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях", - написал Ткаченко в Telegram в четверг.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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в мире, украина, служба безопасности украины, министерство культуры украины
13:59 04.11.2021 (обновлено: 14:40 04.11.2021)
Глава Минкульта Украины попросил проверить инцидент с украинским актером
Глава Минкульта Украины попросил СБУ проверить, как актер Томусяк попал в черный список