https://ria.ru/20211104/afganistan-1757698477.html

В афганской провинции Логар прогремел взрыв

В афганской провинции Логар прогремел взрыв - РИА Новости, 04.11.2021

В афганской провинции Логар прогремел взрыв

По меньшей мере две человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в городе Пули-Алам провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:33

2021-11-04T13:33

2021-11-04T13:33

в мире

афганистан

логар (провинция)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере две человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в городе Пули-Алам провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News.Отмечается, что инцидент произошел в результате подрыва вложенной в трехколесное транспортное средство мины.На данный момент ни одна из действующих в стране группировок не прокомментировала произошедшее.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/afganistan-1757550035.html

афганистан

логар (провинция)

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в мире, афганистан, логар (провинция)