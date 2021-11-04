https://ria.ru/20211104/afganistan-1757698477.html
В афганской провинции Логар прогремел взрыв
В афганской провинции Логар прогремел взрыв - РИА Новости, 04.11.2021
В афганской провинции Логар прогремел взрыв
По меньшей мере две человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в городе Пули-Алам провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:33
2021-11-04T13:33
2021-11-04T13:33
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афганистан
логар (провинция)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере две человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в городе Пули-Алам провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News.Отмечается, что инцидент произошел в результате подрыва вложенной в трехколесное транспортное средство мины.На данный момент ни одна из действующих в стране группировок не прокомментировала произошедшее.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/afganistan-1757550035.html
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в мире, афганистан, логар (провинция)
В афганской провинции Логар прогремел взрыв
При взрыве в афганской провинции Логар погибли не менее двух человек