Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
Врач Хомяков: для сохранения зрения нужно пользоваться гаджетами не более шести часов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Оптимальное время, которое не будет отрицательно сказываться на зрении при пользовании гаджетом, составляет не более 6 часов в день, а чем новее устройство, тем оно безопаснее, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.
"Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения" - сообщил Хомяков.
По его словам, "оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха".
Врач уточнил, что экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения не имеют принципиальных отличий.
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"Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ - ред.), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки", - считает специалист.
По мнению Хомякова, лучше всего работать с гаджетами с диагональю от 5 до 20 дюймов.
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