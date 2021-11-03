https://ria.ru/20211103/zrenie-1757475593.html

Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению

Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению - РИА Новости, 03.11.2021

Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению

Оптимальное время, которое не будет отрицательно сказываться на зрении при пользовании гаджетом, составляет не более 6 часов в день, а чем новее устройство, тем РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T03:04

2021-11-03T03:04

2021-11-03T03:04

общество

москва

здоровье

зрение

сергей хомяков

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Оптимальное время, которое не будет отрицательно сказываться на зрении при пользовании гаджетом, составляет не более 6 часов в день, а чем новее устройство, тем оно безопаснее, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.По его словам, "оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха".Врач уточнил, что экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения не имеют принципиальных отличий."Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ - ред.), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки", - считает специалист.По мнению Хомякова, лучше всего работать с гаджетами с диагональю от 5 до 20 дюймов.

https://ria.ru/20210830/smartfon-1747769037.html

https://ria.ru/20210916/son-1750251324.html

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общество, москва, здоровье, зрение, сергей хомяков