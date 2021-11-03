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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20211103/zozh-1756878102.html
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко - РИА Новости, 03.11.2021
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.
2021-11-03T12:00
2021-11-03T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.
audio/mpeg
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.
audio/mpeg
02:58 Почему тема ЗОЖ стала трендовой в последние годы03:19 “Нынешнее поколение радикально другое”07:41 “Сейчас для людей, которым по 20, уже неестественно пить и курить”07:58 “Довольно легко поддерживать то, с чем у тебя нет проблем справиться”15:51 ЗОЖ как явление: полезна ли мода на ЗОЖ?17:55 “У советского ребенка день на день не приходился, а у современных всё одинаково”20:40 Как Максим похудел на 10 кг, питаясь фастфудомПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 03.11.2021
 

"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко

Правда тела
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.
02:58 Почему тема ЗОЖ стала трендовой в последние годы
03:19 “Нынешнее поколение радикально другое”
07:41 “Сейчас для людей, которым по 20, уже неестественно пить и курить”
07:58 “Довольно легко поддерживать то, с чем у тебя нет проблем справиться”
15:51 ЗОЖ как явление: полезна ли мода на ЗОЖ?
17:55 “У советского ребенка день на день не приходился, а у современных всё одинаково”
20:40 Как Максим похудел на 10 кг, питаясь фастфудом
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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