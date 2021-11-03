https://ria.ru/20211103/zozh-1756878102.html
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко - РИА Новости, 03.11.2021
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.
2021-11-03T12:00
2021-11-03T12:00
2021-11-03T12:00
правда тела
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756878063_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_971dae3067257b40768d276c43a56ef6.png
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.
audio/mpeg
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.
audio/mpeg
02:58 Почему тема ЗОЖ стала трендовой в последние годы03:19 “Нынешнее поколение радикально другое”07:41 “Сейчас для людей, которым по 20, уже неестественно пить и курить”07:58 “Довольно легко поддерживать то, с чем у тебя нет проблем справиться”15:51 ЗОЖ как явление: полезна ли мода на ЗОЖ?17:55 “У советского ребенка день на день не приходился, а у современных всё одинаково”20:40 Как Максим похудел на 10 кг, питаясь фастфудомПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756878063_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_ca695a93904ab33656f0b39991a98efa.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко
Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.
02:58 Почему тема ЗОЖ стала трендовой в последние годы
03:19 “Нынешнее поколение радикально другое”
07:41 “Сейчас для людей, которым по 20, уже неестественно пить и курить”
07:58 “Довольно легко поддерживать то, с чем у тебя нет проблем справиться”
15:51 ЗОЖ как явление: полезна ли мода на ЗОЖ?
17:55 “У советского ребенка день на день не приходился, а у современных всё одинаково”
20:40 Как Максим похудел на 10 кг, питаясь фастфудом
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене