https://ria.ru/20211103/zozh-1756878102.html

"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко

"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко - РИА Новости, 03.11.2021

"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко

Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко.

2021-11-03T12:00

2021-11-03T12:00

2021-11-03T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко. audio/mpeg

"Правда тела". Нужен ли ЗОЖ на самом деле: спорим с Максимом Кононенко Нужен ли ЗОЖ на самом деле: а может, не отказывать себе в том, что приносит удовольствие - и не надо ничего “превозмогать”? Как он вообще стал трендом (и почему новое поколение иначе относится к еде, чем те, кто застал советские годы)? Является ли ЗОЖ “сектантством” и полезна ли мода на него - обсуждаем с журналистом Максимом Кононенко. audio/mpeg

02:58 Почему тема ЗОЖ стала трендовой в последние годы03:19 “Нынешнее поколение радикально другое”07:41 “Сейчас для людей, которым по 20, уже неестественно пить и курить”07:58 “Довольно легко поддерживать то, с чем у тебя нет проблем справиться”15:51 ЗОЖ как явление: полезна ли мода на ЗОЖ?17:55 “У советского ребенка день на день не приходился, а у современных всё одинаково”20:40 Как Максим похудел на 10 кг, питаясь фастфудомПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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