https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html

Россиян предупредили о неодонородной зиме

Россиянам рассказали о погоде этой зимой - РИА Новости, 03.11.2021

Россиян предупредили о неодонородной зиме

Температура этой зимой на европейской территории России будет около нормы или выше нее, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:44

2021-11-03T16:44

2021-11-03T19:20

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Температура этой зимой на европейской территории России будет около нормы или выше нее, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Москвой 24".Вильфанд напомнил, что средняя температура зимой в Москве составляет шесть градусов мороза, в январе — девять градусов. Метеоролог подчеркнул, что пока нельзя точно сказать, будет ли зима снежной, так как невозможно сделать прогноз на столь долгий промежуток времени.Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова заявила РИА Новости о резких изменениях погоды этой зимой в центральных регионах страны. Свою позицию она объяснила природными приметами.А в середине октября ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец предсказал снежную и умеренно холодную зиму в столичном регионе.Также в начале октября сам Вильфанд предсказывал соответствующую норме или немного ее превышающую температуру этой зимой в России.

https://ria.ru/20211020/surki-1755318743.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, россия