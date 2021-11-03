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Жителям МО вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммуналку

Жителям МО вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммуналку - РИА Новости, 03.11.2021

Жителям МО вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммуналку

Жителям Московской области вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммунальные услуги с января этого года. В этом им помогает Госжилинспекция, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:30

2021-11-03T16:30

2021-11-03T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жителям Московской области вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммунальные услуги с января этого года. В этом им помогает Госжилинспекция, сообщил телеканал "360".Как рассказала руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина, при обнаружении ошибки в платежах сперва нужно обращаться в управляющую компанию. Там обязаны выдать платежки с корректными начислениями.С начала года инспекторы провели 860 проверок по начислениям и выдали управляющим компаниям 418 предписаний исправить ошибки. Это коснулось 32 городских округов.Больше всего ошибок было обнаружено в счетах за отопление – жителям 24 городских округов вернули более 46,5 миллиона рублей. Далее идут начисления за вывоз мусора, электроэнергию, холодную и горячую воду.Обратиться в Госжилинспекцию по области можно через сайты ГИС ЖКХ или ГЖИ, а также письмом по адресу: г. о. Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1А.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), госжилинспекция