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Жителям МО вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммуналку
Жителям МО вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммуналку - РИА Новости, 03.11.2021
Жителям МО вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммуналку
Жителям Московской области вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммунальные услуги с января этого года. В этом им помогает Госжилинспекция, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:30
2021-11-03T16:30
2021-11-03T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жителям Московской области вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммунальные услуги с января этого года. В этом им помогает Госжилинспекция, сообщил телеканал "360".Как рассказала руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина, при обнаружении ошибки в платежах сперва нужно обращаться в управляющую компанию. Там обязаны выдать платежки с корректными начислениями.С начала года инспекторы провели 860 проверок по начислениям и выдали управляющим компаниям 418 предписаний исправить ошибки. Это коснулось 32 городских округов.Больше всего ошибок было обнаружено в счетах за отопление – жителям 24 городских округов вернули более 46,5 миллиона рублей. Далее идут начисления за вывоз мусора, электроэнергию, холодную и горячую воду.Обратиться в Госжилинспекцию по области можно через сайты ГИС ЖКХ или ГЖИ, а также письмом по адресу: г. о. Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1А.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Жителям Московской области вернули почти 67 миллионов рублей переплаты за коммунальные услуги с января этого года. В этом им помогает Госжилинспекция, сообщил телеканал "360"
.
Как рассказала руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина, при обнаружении ошибки в платежах сперва нужно обращаться в управляющую компанию. Там обязаны выдать платежки с корректными начислениями.
"Если этого не происходит, можете обращаться в Госжилинспекцию. Мы готовы защитить права жителей Подмосковья", – сказала Федина.
С начала года инспекторы провели 860 проверок по начислениям и выдали управляющим компаниям 418 предписаний исправить ошибки. Это коснулось 32 городских округов.
Больше всего ошибок было обнаружено в счетах за отопление – жителям 24 городских округов вернули более 46,5 миллиона рублей. Далее идут начисления за вывоз мусора, электроэнергию, холодную и горячую воду.
Обратиться в Госжилинспекцию по области можно через сайты ГИС ЖКХ или ГЖИ, а также письмом по адресу: г. о. Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1А.