https://ria.ru/20211103/zerno-1757494529.html

В Ивановской области завершили уборочную кампанию

В Ивановской области завершили уборочную кампанию - РИА Новости, 03.11.2021

В Ивановской области завершили уборочную кампанию

В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, намолочены 106 тысяч тонн зерна в бункерном весе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:30

2021-11-03T10:30

2021-11-03T10:30

ивановская область

гаврилово-посадский район

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ИВАНОВО, 3 ноя – РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, намолочены 106 тысяч тонн зерна в бункерном весе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района - 39,2 тысячи тонн со средней урожайностью 25,1 центнера с гектара. В целом по области урожайность составила 17,2 центнера с гектара", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что овощи в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах убраны с площади в 331 гектар, собраны 10,1 тысячи тонн овощей. Картофель убран с площади 876 гектаров, накопано 11,4 тысячи тонн.В регионе также завершили сев озимых культур. Он выполнен на площади 28,7 тысячи гектаров, что на 4,7 тысячи гектаров превышает уровень прошлого года.

https://ria.ru/20211015/legprom-1754768518.html

гаврилово-посадский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаврилово-посадский район