04:51 03.11.2021 (обновлено: 16:10 03.11.2021)
"Устали от тупости": на Украине пообещали Зеленскому "очень плохой" конец
Экс-депутат Рады Мураев: для Зеленского все закончится хуже, чем для Януковича
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича.
По его мнению, нынешний украинский лидер, так же как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки.
"А вы думаете, Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича", — предположил Мураев.
Экс-парламентарий считает, что нынешняя ситуация в стране напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением.
"Владимир Александрович, мы от вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. (Устали. — Прим. ред.) от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо", — отметил политик.
Мураев заключил, что ситуация на Украине обостряется и новый кризис может привести к разделу страны соседями.
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