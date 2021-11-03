https://ria.ru/20211103/zelenskiy-1757476892.html

На Украине устали от "тупости" Зеленского и пообещали ему "очень плохой" конец

"Устали от тупости": на Украине пообещали Зеленскому "очень плохой" конец - РИА Новости, 03.11.2021

На Украине устали от "тупости" Зеленского и пообещали ему "очень плохой" конец

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T04:51

2021-11-03T04:51

2021-11-03T16:10

в мире

украина

виктор янукович

владимир зеленский

верховная рада украины

евгений мураев

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича.По его мнению, нынешний украинский лидер, так же как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки.Экс-парламентарий считает, что нынешняя ситуация в стране напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением.Мураев заключил, что ситуация на Украине обостряется и новый кризис может привести к разделу страны соседями.

https://ria.ru/20211031/zelenskiy-1757094907.html

украина

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в мире, украина, виктор янукович, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений мураев