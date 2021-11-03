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На Украине устали от "тупости" Зеленского и пообещали ему "очень плохой" конец
"Устали от тупости": на Украине пообещали Зеленскому "очень плохой" конец - РИА Новости, 03.11.2021
На Украине устали от "тупости" Зеленского и пообещали ему "очень плохой" конец
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T04:51
2021-11-03T16:10
в мире
украина
виктор янукович
владимир зеленский
верховная рада украины
евгений мураев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича.По его мнению, нынешний украинский лидер, так же как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки.Экс-парламентарий считает, что нынешняя ситуация в стране напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением.Мураев заключил, что ситуация на Украине обостряется и новый кризис может привести к разделу страны соседями.
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в мире, украина, виктор янукович, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений мураев
04:51 03.11.2021 (обновлено: 16:10 03.11.2021)
 
"Устали от тупости": на Украине пообещали Зеленскому "очень плохой" конец

Экс-депутат Рады Мураев: для Зеленского все закончится хуже, чем для Януковича

© REUTERS / Andy Buchanan/Pool Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Andy Buchanan/Pool
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича.
По его мнению, нынешний украинский лидер, так же как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки.

"А вы думаете, Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича", — предположил Мураев.

Экс-парламентарий считает, что нынешняя ситуация в стране напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением.

"Владимир Александрович, мы от вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. (Устали. — Прим. ред.) от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо", — отметил политик.

Мураев заключил, что ситуация на Украине обостряется и новый кризис может привести к разделу страны соседями.
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В миреУкраинаВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвгений Мураев
 
 
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