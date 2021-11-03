https://ria.ru/20211103/zakon-1757544476.html
Рада внесла правки в закон "об олигархах"
Рада внесла правки в закон "об олигархах" - РИА Новости, 03.11.2021
Рада внесла правки в закон "об олигархах"
Парламент Украины внес поправки в закон "об олигархах" из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования за документ в сентябре, депутаты теперь... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:57
2021-11-03T13:57
2021-11-03T13:57
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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Парламент Украины внес поправки в закон "об олигархах" из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования за документ в сентябре, депутаты теперь смогут передать документ на подпись президенту.Такое решение на заседании в среду поддержал 251 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее парламент Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Ряд фракций заявили, что закон придется пересматривать, в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу. До тех пор, пока Верховная рада не исправит юридическую коллизию, спикер не может подписать закон и передать его на подпись президенту.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211103/ukraina-1757542773.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Рада внесла правки в закон "об олигархах"
Верховная Рада Украины внесла правки в закон "об олигархах"