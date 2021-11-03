https://ria.ru/20211103/zaderzhanie-1757538452.html
Песков прокомментировал задержание белорусского хакера в Петербурге
Песков прокомментировал задержание белорусского хакера в Петербурге - РИА Новости, 03.11.2021
Песков прокомментировал задержание белорусского хакера в Петербурге
В Кремле не располагают деталями задержания белорусского хакера Сергея Павловича, работа идет по линии спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:30
2021-11-03T13:30
2021-11-03T13:30
происшествия
санкт-петербург
сша
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Кремле не располагают деталями задержания белорусского хакера Сергея Павловича, работа идет по линии спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге белорусского хакера Сергея Павловича, ранее судимого за мошенничество с платежными картами."Работа идет по линии спецслужб, поэтому мы не располагаем деталями", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, связано ли задержание Павловича с переговорами по борьбе с киберпреступностью, которые ведут Россия и США, если, как сообщалось, он был задержан по запросу американской стороны.
https://ria.ru/20210929/khaker-1752289068.html
санкт-петербург
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, сша, дмитрий песков, россия
Песков прокомментировал задержание белорусского хакера в Петербурге
Песков заявил, что в Кремле не знают детали задержания белорусского хакера в Петербурге