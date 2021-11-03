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Песков прокомментировал задержание белорусского хакера в Петербурге

Песков прокомментировал задержание белорусского хакера в Петербурге - РИА Новости, 03.11.2021

Песков прокомментировал задержание белорусского хакера в Петербурге

В Кремле не располагают деталями задержания белорусского хакера Сергея Павловича, работа идет по линии спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:30

2021-11-03T13:30

2021-11-03T13:30

происшествия

санкт-петербург

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Кремле не располагают деталями задержания белорусского хакера Сергея Павловича, работа идет по линии спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге белорусского хакера Сергея Павловича, ранее судимого за мошенничество с платежными картами."Работа идет по линии спецслужб, поэтому мы не располагаем деталями", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, связано ли задержание Павловича с переговорами по борьбе с киберпреступностью, которые ведут Россия и США, если, как сообщалось, он был задержан по запросу американской стороны.

https://ria.ru/20210929/khaker-1752289068.html

санкт-петербург

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, сша, дмитрий песков, россия