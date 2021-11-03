https://ria.ru/20211103/yandeks-1757510594.html
"Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае
"Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае - РИА Новости, 03.11.2021
"Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае
"Яндекс" подписал соглашение с оператором торговых центров Majid Al Futtaim, в рамках которого запустит доставку продуктов с помощью роботов из супермаркетов... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:39
2021-11-03T11:39
2021-11-03T11:41
экономика
технологии
сша
ближний восток
яндекс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/92/1527529253_0:111:3183:1901_1920x0_80_0_0_bdeac2cae9d31fbedd3240c7f782b761.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Яндекс" подписал соглашение с оператором торговых центров Majid Al Futtaim, в рамках которого запустит доставку продуктов с помощью роботов из супермаркетов Carrefour в Дубае, сообщила российская компания."Яндекс" подписал соглашение о намерениях по развитию беспилотных технологий с компанией Majid Al Futtaim, одним из крупнейших операторов торговых центров, розничной торговли и отдыха на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. В рамках соглашения "Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что с 2022 года в рамках пилотной программы покупатели в Дубае смогут заказать доставку роботами из супермаркетов Carrefour, отследить передвижение заказа можно будет в приложении магазина."Партнерство с "Яндексом" позволит Carrefour стать первым продуктовым ритейлером, который будет использовать беспилотных роботов для доставки заказов в регионе", - указывается в пресс-релизе.Роботы-доставщики планирую маршрут самостоятельно, видят транспортные средства и пешеходов, передвигаются со скоростью до 8 километров в час по тротуарам или другим пешеходным зонам."Автономная доставка может улучшить жизнь людей в городах, а компаниям позволит оптимизировать свою логистику и сократить расходы. Роботы "Яндекса" уже доставили десятки тысяч заказов в США и России. Мы ценим поддержку со стороны RTA (Управления дорог и транспорта Дубая - ред.) и вместе с Majid Al Futtaim изучим возможности для внедрения роботизированной доставки в повседневную жизнь Дубая", - приводятся в сообщении слова руководителя направления беспилотных технологий "Яндекса" Дмитрия Полищука.
https://realty.ria.ru/20211026/yandeks-1756242941.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/yandeks-1752074748.html
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/92/1527529253_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_ea8c9882811bb7c36d001b9151b7dd91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, ближний восток, яндекс, россия
11:39 03.11.2021 (обновлено: 11:41 03.11.2021)
"Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае
"Яндекс" запустит доставку продуктов из супермаркетов Carrefour в Дубае с помощью роботов