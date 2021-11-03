https://ria.ru/20211103/yandeks-1757510594.html

"Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае

"Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае - РИА Новости, 03.11.2021

"Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае

"Яндекс" подписал соглашение с оператором торговых центров Majid Al Futtaim, в рамках которого запустит доставку продуктов с помощью роботов из супермаркетов... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:39

2021-11-03T11:39

2021-11-03T11:41

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Яндекс" подписал соглашение с оператором торговых центров Majid Al Futtaim, в рамках которого запустит доставку продуктов с помощью роботов из супермаркетов Carrefour в Дубае, сообщила российская компания."Яндекс" подписал соглашение о намерениях по развитию беспилотных технологий с компанией Majid Al Futtaim, одним из крупнейших операторов торговых центров, розничной торговли и отдыха на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. В рамках соглашения "Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что с 2022 года в рамках пилотной программы покупатели в Дубае смогут заказать доставку роботами из супермаркетов Carrefour, отследить передвижение заказа можно будет в приложении магазина."Партнерство с "Яндексом" позволит Carrefour стать первым продуктовым ритейлером, который будет использовать беспилотных роботов для доставки заказов в регионе", - указывается в пресс-релизе.Роботы-доставщики планирую маршрут самостоятельно, видят транспортные средства и пешеходов, передвигаются со скоростью до 8 километров в час по тротуарам или другим пешеходным зонам."Автономная доставка может улучшить жизнь людей в городах, а компаниям позволит оптимизировать свою логистику и сократить расходы. Роботы "Яндекса" уже доставили десятки тысяч заказов в США и России. Мы ценим поддержку со стороны RTA (Управления дорог и транспорта Дубая - ред.) и вместе с Majid Al Futtaim изучим возможности для внедрения роботизированной доставки в повседневную жизнь Дубая", - приводятся в сообщении слова руководителя направления беспилотных технологий "Яндекса" Дмитрия Полищука.

https://realty.ria.ru/20211026/yandeks-1756242941.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/yandeks-1752074748.html

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экономика, технологии, сша, ближний восток, яндекс, россия