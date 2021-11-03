https://ria.ru/20211103/whatsapp-1757512955.html

WhatsApp улучшит популярную функцию

WhatsApp улучшит популярную функцию - РИА Новости, 03.11.2021

WhatsApp улучшит популярную функцию

Популярный мессенджер WhatsApp намерен изменить принцип работы функции удаления сообщения в чате. О бета-тестировании сообщает WABetaInfo. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:52

2021-11-03T11:52

2021-11-03T11:52

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Популярный мессенджер WhatsApp намерен изменить принцип работы функции удаления сообщения в чате. О бета-тестировании сообщает WABetaInfo.WhatsApp уже позволяет пользователям удалять сообщение, отправленное собеседнику, но существует ограниченное временное окно, составляющее около часа. Теперь же компания тестирует функцию, которая может расширить период удаления сообщения.Разработчики собираются продлить период до двух месяцев. Неизвестно, будет ли опция работать для сообщений, отправленных до запуска новой функции.Пока функция доступна лишь для бета-тестеров программы для Android и iOS. Позднее опция будет запущена в общедоступной версии WhatsApp.

https://ria.ru/20211101/whatsapp-1757214160.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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