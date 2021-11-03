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В афганской провинции Кундуз прогремел взрыв

В афганской провинции Кундуз прогремел взрыв - РИА Новости, 03.11.2021

В афганской провинции Кундуз прогремел взрыв

Взрыв произошел в афганской провинции Кундуз на севере страны, по меньшей мере семь человек погибли, еще шестеро пострадали, сообщил агентству РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:06

2021-11-03T14:06

2021-11-03T14:12

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кундуз (провинция)

взрыв

афганистан

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КАБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в афганской провинции Кундуз на севере страны, по меньшей мере семь человек погибли, еще шестеро пострадали, сообщил агентству РИА Новости очевидец.По словам очевидца, взрыв произошел из-за срабатывания ранее неразорвавшегося снаряда.Как сообщает местный телеканал 1TV News, среди погибших в результате взрыва в Кундузе могут быть дети.

https://ria.ru/20211103/vzryv-1757543386.html

кундуз (провинция)

афганистан

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в мире, кундуз (провинция), взрыв, афганистан