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В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, сообщил источник
В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 03.11.2021
В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, сообщил источник
Взрыв прогремел в районе Бехсуд афганской провинции Нангархар на востоке страны, предположительно, есть жертвы и пострадавшие, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:54
2021-11-03T13:54
2021-11-03T13:54
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взрыв
талибан
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КАБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе Бехсуд афганской провинции Нангархар на востоке страны, предположительно, есть жертвы и пострадавшие, сообщил РИА Новости местный источник.Деталей произошедшего пока нет.Отмечается, что члены движения "Талибан"* оцепили место происшествия.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, взрыв, талибан, афганистан, нангархар
В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, сообщил источник
Источник: взрыв прогремел в районе Бехсуд афганской провинции Нангархар