https://ria.ru/20211103/vzryv-1757543386.html

В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, сообщил источник

В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 03.11.2021

В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, сообщил источник

Взрыв прогремел в районе Бехсуд афганской провинции Нангархар на востоке страны, предположительно, есть жертвы и пострадавшие, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:54

2021-11-03T13:54

2021-11-03T13:54

в мире

взрыв

талибан

афганистан

нангархар

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КАБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе Бехсуд афганской провинции Нангархар на востоке страны, предположительно, есть жертвы и пострадавшие, сообщил РИА Новости местный источник.Деталей произошедшего пока нет.Отмечается, что члены движения "Талибан"* оцепили место происшествия.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211103/vzryv-1757519156.html

афганистан

нангархар

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2021

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в мире, взрыв, талибан, афганистан, нангархар