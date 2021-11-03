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В афганском городе Джелалабад прогремели два взрыва, сообщили СМИ

В афганском городе Джелалабад прогремели два взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2021

В афганском городе Джелалабад прогремели два взрыва, сообщили СМИ

Серия взрывов прогремела в столице афганской провинции Нангархар — городе Джелалабад, сообщил телеканал Shamshad News со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:17

2021-11-03T12:17

2021-11-03T13:30

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афганистан

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в столице афганской провинции Нангархар — городе Джелалабад, сообщил телеканал Shamshad News со ссылкой на источники."Два взрыва произошло в Джелалабаде", — говорится в Twitter телеканала.Данных о жертвах пока нет. Официальные лица еще не подтвердили информацию об инцидентах.В сентябре в Джелалабаде произошло два теракта, ответственность за которые взяла группировка "Исламское государство"*. Позже "Талибан"* заявил, что зачистил окраины города от боевиков.Летом талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и к началу осени захватили все регионы республики. Также в ночь на 31 августа кабульский аэропорт покинули американские военные, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Впоследствии "Талибан"* сформировал временное правительство. Кабмин возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления талибов и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20211101/terroristy-1757140164.html

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джелалабад

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в мире, джелалабад, взрыв, афганистан, нангархар