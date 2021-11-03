https://ria.ru/20211103/vybrosy-1757513419.html

Китай надеется, что США опубликуют план сокращения выбросов

Китай надеется, что США опубликуют план сокращения выбросов - РИА Новости, 03.11.2021

Китай надеется, что США опубликуют план сокращения выбросов

Китай надеется, что США будут выполнять свои обязательства в сфере борьбы с изменением климата и в скором времени обнародуют конкретный план по сокращению... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:55

2021-11-03T11:55

2021-11-03T11:55

в мире

сша

вашингтон (город)

китай

джо байден

мид кнр

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751020194_0:467:2569:1912_1920x0_80_0_0_f2b6f92584f4bc98466e3f3734e28e4a.jpg

ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США будут выполнять свои обязательства в сфере борьбы с изменением климата и в скором времени обнародуют конкретный план по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя извинения президента США Джо Байдена за выход страны из Парижского соглашения по климату.Ранее президент США Джо Байден, выступая в рамках климатической конференции в Глазго (COP26), попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника республиканца Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату."США, как крупнейший источник кумулятивных выбросов парниковых газов, должны придавать должное значение своей исторической ответственности, обеспечить преемственность политики, взять на себя ведущую роль в выполнении обязательств по значительному сокращению выбросов", - заявил дипломат.Он также отметил, что США следует помогать развивающимся странам в таких аспектах как финансирование, технологии и наращивание потенциала, чтобы оказать им содействие в повышении возможностей реагирования на климатические вызовы.Вместе с тем он выразил надежду, что США смогут гарантировать, что в будущем не станут вновь отступать назад в своей климатической политике.В 2017 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает участие в Парижском соглашении по климату. Джо Байден, одержавший победу над Трампом в президентских выборах 2020 года, вскоре после своей инаугурации подписал указ о возвращении США в список стран-участниц соглашения.Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211102/bayden-1757463239.html

https://ria.ru/20211031/gosdep-1757085124.html

сша

вашингтон (город)

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), китай, джо байден, мид кнр, дональд трамп