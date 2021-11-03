https://ria.ru/20211103/vrubel-1757465027.html

Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля

Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля - РИА Новости, 03.11.2021

Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля

В Третьяковской галерее открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля — самый ожидаемый проект года. Более 300 работ из девяти российских и... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:26

2021-11-03T10:26

2021-11-03T15:20

культура

третьяковская галерея

москва

михаил врубель

императорская академия художеств

сергей чобан

зельфира трегулова

музеи

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Светлана Вовк. В Третьяковской галерее открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля — самый ожидаемый проект года. Более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний. Здесь многое впервые: встретились три "Демона", соединились две части картины "Пророк", целый зал отдан рисункам, которые художник сделал в психбольницах. О том, что и как смотреть на Крымском Валу, — в материале РИА Новости.В молекулярном мире ВрубеляМасштабный, сложный, дорогой проект готовили более года. "Это очень серьезный вызов для нас. Казалось бы, имя Врубеля всем хорошо известно, но в течение прошлого века было всего две больших монографических выставки его. Одна в начале 20-х, а вторая — в 1956 году. То есть уже 65 лет работы Врубеля, большая часть которых хранится в двух крупнейших музеях, в Третьяковке и Русском, не объединялись в одной экспозиции", — рассказывает директор ГТГ Зельфира Трегулова.Собрали более 50 живописных и крупноформатных пастельных полотен, около 200 графических и три десятка работ, выполненных в технике майолики.На трех этажах здания на Крымском Валу архитектор Сергей Чобан создал уникальное пространство. В нем нет прямых, чуждых природе углов, оно напоминает соты или молекулы или врубелевскую мозаичную манеру письма."Пространства должны окунать зрителя из высоких в низкие, из темных в светлые, в разные фазы существования Врубеля как человека и художника", — говорит Чобан.Важно, что в каждом зале есть прострелы: оказываясь в одном, видишь другие и можешь окинуть взглядом произведения нескольких периодов, разных техник. При этом выставка легка, просторна и удобна для осмотра.Она выстроена не по хронологическому и не по биографическому принципу. Поэтому ранние работы размещены не в первом, а в отдельном, "факультативном" зале.А встречает зрителей одна из самых известных картин Врубеля "Царевна-Лебедь"."В ней как в фокусе собраны все основные черты творчества художника: уникальное формообразование, национально-романтическая тема", — говорит заведующая методической работой Третьяковской галереи Екатерина Середнякова.ДемониадаВ следующем помещении, напоминающем по форме и сумрачному освещению пещеру, разместили три главных произведения Михаила Врубеля: "Демон сидящий", "Демон летящий" и "Демон поверженный"."Эта встреча происходит где-то раз в столетие. В 1956 году, возможно, это случилось в Третьяковке. И сейчас, собрав их в одном зале, мы понимаем, что это очень сильное впечатление", — рассказывает куратор выставки Ирина Шуманова.Сам Врубель писал, что его демона не понимают, путают с чертом и дьяволом. В то время как он — творческая душа, дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный и при всем том — величавый и властный.Через проем в стене можно видеть иллюстрации Врубеля к поэме Михаила Лермонтова, которые тогда еще неизвестному художнику заказал издатель Петр Кончаловский. Среди них редко попадающая на выездные выставки графическая работа из Ереванского музея, в свое время отреставрированная мастерами из Третьяковской галереи и возвращенная в Армению. Сейчас она снова "гостит" в Москве.Как "Девочка с персиками" превратилась в египтянкуРядом тот самый "факультативный" зал с ранними произведениями художника. Не пропустите — в нем есть работы с сюрпризами. Например, эскиз занавеса для частной оперы Мамонтова "Италия. Сцены из античной жизни". В древних римлянах узнаются и члены семьи мецената, и сам Савва Иванович, и участники абрамцевского кружка. А в правом нижнем углу, на вклейке — коленопреклоненная египтянка. И тут же, в витрине, майолика — голова той же девушки."Однажды, за вечерним чаем, в Абрамцево появился Врубель и предложил всем сыграть в тайну — это когда все сообщали друг другу на ушко разные истории. А сам внезапно удалился. На следующий день пришел вот с этой головой, в которой все узнали Верушу Мамонтову. Ту самую, которая изображена и на картине Валентина Серова "Девочка с персиками", — рассказывает Екатерина Середнякова.В этом же зале выставлен эскиз к иконе "Богоматерь с младенцем", которую 27-летний художник писал для оформления иконостаса Кирилловской церкви в Киеве. Лик мадонны Врубель списал с жены заказчика Андриана Прахина Эмилии, в которую долгое время был платонически влюблен (портрет он ее тоже написал). Она не считалась красавицей, но, как все его музы, была весьма харизматичной женщиной.Главные людиНо никого художник не изображал так часто, как свою жену, оперную певицу Надежду Забелу-Врубель. Он писал ее портреты в разных образах, наделял чертами мистических персонажей. Они угадываются и в Царевне-Лебеди, и в дриаде с картины "Сирень", и в гетевской Маргарите, и даже в его последней большой и самой загадочной работе — "Шестикрылом серафиме".Мастер создал полотно в 1904 году, перед тем как погрузился в полную слепоту и помрачение рассудка. Последние шесть лет он не покидал квартиры и, как вспоминают современники, все время открывал настежь окно и дышал холодным воздухом. Умер он от пневмонии. Считается, что в небесное существо трансформировался не дававший покоя Врубелю демон.Художник почти сразу сделал Надежде предложение, а та отшутилась, сказала — если он напишет ее на портрете похожей, то даст согласие. Эта работа, раскрывающая тайну сватовства, тоже представлена на выставке.Черты Надежды Забелы-Врубель угадываются и в "Пророке". На выставке в Третьяковке впервые соединились две части этой картины, и ее можно увидеть в изначальном замысле художника. Врубель, считая работу незавершенной, разрезал ее пополам. Нижняя стала фоном для портрета его жены.В зале, где собраны картины на тему судьбы, напротив знаменитой "Гадалки" — портрет еще одного важного для Врубеля человека, его покровителя и друга Саввы Мамонтова. Работа помещена в отдельную нишу, ее окружают майоликовые головы львиц, которые были частью декора в Абрамцево — имении мецената."Портрет был написан незадолго до того, как Савва Иванович пережил тягчайшее крушение своей жизни (его незаслуженно обвинили в растратах, затем оправдали, но оправиться от потрясения он так и не смог. — Прим. ред.). В этой работе Врубель, с одной стороны, возносит на пьедестал русского Медичи, а с другой — здесь почти мемориальная формула, вся вертикальная композиция завершается фигурой плакальщицы, которая находилась в кабинете Мамонтова. Врубель предвидел судьбу своего покровителя", — рассказывает Середнякова.Из пепла рождается светОсобый акцент — на майолике. Лель, Мизгирь, царь Берендей, герои оперы Римского-Корсакова "Снегурочка", эффектно сверкают разноцветной глазурью в ярко освещенных витринах, установленных в тотально черном зале."Этот вид искусства был важен для Врубеля — как такой магический процесс формообразования, когда глину помещают в печь и она превращается в кристалл, переливается драгоценными оттенками. Так из праха, из земли рождается свет, энергия", — поясняет Екатерина Середнякова.Здесь же можно увидеть театральный костюм Снегурочки, сделанный по эскизу художника. А рядом — камин его работы, настоящее архитектурное сооружение, храм огня. На нем изображена встреча богатырей Вольги и Микулы Селяниновича, орнаменты можно разглядывать бесконечно.ЧистилищеВ отдельном зале, в который заходишь, будто в темный тоннель, помещены рисунки, созданные в клиниках в период ремиссий его психического расстройства.В лечебницах врачи собирали работы мастера, была и, как сейчас говорят, арт-терапия: пациентов помещали в синие интерьеры, и они работали синими карандашами.Врубель создал новый творческий язык, первым дошел в своих экспериментах до беспредметного искусства и открыл путь следующему поколению художников авангарда."Он уникальный мастер, который проявил себя практически во всех областях искусства. Такая универсальная творческая личность, — отмечает Середнякова. — А символисты его канонизировали и считали, что он один из немногих, кто осуществил их главный завет: сумел превратить свою жизнь в произведение искусства".Выставка произведений Михаила Врубеля в Третьяковской галерее на Крымском валу будет открыта до 8 марта 2022 года.

https://ria.ru/20211020/futuristy-1755250998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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