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Культура
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Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля
Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля - РИА Новости, 03.11.2021
Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля
В Третьяковской галерее открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля — самый ожидаемый проект года. Более 300 работ из девяти российских и... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:26
2021-11-03T15:20
культура
третьяковская галерея
москва
михаил врубель
императорская академия художеств
сергей чобан
зельфира трегулова
музеи
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Светлана Вовк. В Третьяковской галерее открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля — самый ожидаемый проект года. Более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний. Здесь многое впервые: встретились три "Демона", соединились две части картины "Пророк", целый зал отдан рисункам, которые художник сделал в психбольницах. О том, что и как смотреть на Крымском Валу, — в материале РИА Новости.В молекулярном мире ВрубеляМасштабный, сложный, дорогой проект готовили более года. "Это очень серьезный вызов для нас. Казалось бы, имя Врубеля всем хорошо известно, но в течение прошлого века было всего две больших монографических выставки его. Одна в начале 20-х, а вторая — в 1956 году. То есть уже 65 лет работы Врубеля, большая часть которых хранится в двух крупнейших музеях, в Третьяковке и Русском, не объединялись в одной экспозиции", — рассказывает директор ГТГ Зельфира Трегулова.Собрали более 50 живописных и крупноформатных пастельных полотен, около 200 графических и три десятка работ, выполненных в технике майолики.На трех этажах здания на Крымском Валу архитектор Сергей Чобан создал уникальное пространство. В нем нет прямых, чуждых природе углов, оно напоминает соты или молекулы или врубелевскую мозаичную манеру письма."Пространства должны окунать зрителя из высоких в низкие, из темных в светлые, в разные фазы существования Врубеля как человека и художника", — говорит Чобан.Важно, что в каждом зале есть прострелы: оказываясь в одном, видишь другие и можешь окинуть взглядом произведения нескольких периодов, разных техник. При этом выставка легка, просторна и удобна для осмотра.Она выстроена не по хронологическому и не по биографическому принципу. Поэтому ранние работы размещены не в первом, а в отдельном, "факультативном" зале.А встречает зрителей одна из самых известных картин Врубеля "Царевна-Лебедь"."В ней как в фокусе собраны все основные черты творчества художника: уникальное формообразование, национально-романтическая тема", — говорит заведующая методической работой Третьяковской галереи Екатерина Середнякова.ДемониадаВ следующем помещении, напоминающем по форме и сумрачному освещению пещеру, разместили три главных произведения Михаила Врубеля: "Демон сидящий", "Демон летящий" и "Демон поверженный"."Эта встреча происходит где-то раз в столетие. В 1956 году, возможно, это случилось в Третьяковке. И сейчас, собрав их в одном зале, мы понимаем, что это очень сильное впечатление", — рассказывает куратор выставки Ирина Шуманова.Сам Врубель писал, что его демона не понимают, путают с чертом и дьяволом. В то время как он — творческая душа, дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный и при всем том — величавый и властный.Через проем в стене можно видеть иллюстрации Врубеля к поэме Михаила Лермонтова, которые тогда еще неизвестному художнику заказал издатель Петр Кончаловский. Среди них редко попадающая на выездные выставки графическая работа из Ереванского музея, в свое время отреставрированная мастерами из Третьяковской галереи и возвращенная в Армению. Сейчас она снова "гостит" в Москве.Как "Девочка с персиками" превратилась в египтянкуРядом тот самый "факультативный" зал с ранними произведениями художника. Не пропустите — в нем есть работы с сюрпризами. Например, эскиз занавеса для частной оперы Мамонтова "Италия. Сцены из античной жизни". В древних римлянах узнаются и члены семьи мецената, и сам Савва Иванович, и участники абрамцевского кружка. А в правом нижнем углу, на вклейке — коленопреклоненная египтянка. И тут же, в витрине, майолика — голова той же девушки."Однажды, за вечерним чаем, в Абрамцево появился Врубель и предложил всем сыграть в тайну — это когда все сообщали друг другу на ушко разные истории. А сам внезапно удалился. На следующий день пришел вот с этой головой, в которой все узнали Верушу Мамонтову. Ту самую, которая изображена и на картине Валентина Серова "Девочка с персиками", — рассказывает Екатерина Середнякова.В этом же зале выставлен эскиз к иконе "Богоматерь с младенцем", которую 27-летний художник писал для оформления иконостаса Кирилловской церкви в Киеве. Лик мадонны Врубель списал с жены заказчика Андриана Прахина Эмилии, в которую долгое время был платонически влюблен (портрет он ее тоже написал). Она не считалась красавицей, но, как все его музы, была весьма харизматичной женщиной.Главные людиНо никого художник не изображал так часто, как свою жену, оперную певицу Надежду Забелу-Врубель. Он писал ее портреты в разных образах, наделял чертами мистических персонажей. Они угадываются и в Царевне-Лебеди, и в дриаде с картины "Сирень", и в гетевской Маргарите, и даже в его последней большой и самой загадочной работе — "Шестикрылом серафиме".Мастер создал полотно в 1904 году, перед тем как погрузился в полную слепоту и помрачение рассудка. Последние шесть лет он не покидал квартиры и, как вспоминают современники, все время открывал настежь окно и дышал холодным воздухом. Умер он от пневмонии. Считается, что в небесное существо трансформировался не дававший покоя Врубелю демон.Художник почти сразу сделал Надежде предложение, а та отшутилась, сказала — если он напишет ее на портрете похожей, то даст согласие. Эта работа, раскрывающая тайну сватовства, тоже представлена на выставке.Черты Надежды Забелы-Врубель угадываются и в "Пророке". На выставке в Третьяковке впервые соединились две части этой картины, и ее можно увидеть в изначальном замысле художника. Врубель, считая работу незавершенной, разрезал ее пополам. Нижняя стала фоном для портрета его жены.В зале, где собраны картины на тему судьбы, напротив знаменитой "Гадалки" — портрет еще одного важного для Врубеля человека, его покровителя и друга Саввы Мамонтова. Работа помещена в отдельную нишу, ее окружают майоликовые головы львиц, которые были частью декора в Абрамцево — имении мецената."Портрет был написан незадолго до того, как Савва Иванович пережил тягчайшее крушение своей жизни (его незаслуженно обвинили в растратах, затем оправдали, но оправиться от потрясения он так и не смог. — Прим. ред.). В этой работе Врубель, с одной стороны, возносит на пьедестал русского Медичи, а с другой — здесь почти мемориальная формула, вся вертикальная композиция завершается фигурой плакальщицы, которая находилась в кабинете Мамонтова. Врубель предвидел судьбу своего покровителя", — рассказывает Середнякова.Из пепла рождается светОсобый акцент — на майолике. Лель, Мизгирь, царь Берендей, герои оперы Римского-Корсакова "Снегурочка", эффектно сверкают разноцветной глазурью в ярко освещенных витринах, установленных в тотально черном зале."Этот вид искусства был важен для Врубеля — как такой магический процесс формообразования, когда глину помещают в печь и она превращается в кристалл, переливается драгоценными оттенками. Так из праха, из земли рождается свет, энергия", — поясняет Екатерина Середнякова.Здесь же можно увидеть театральный костюм Снегурочки, сделанный по эскизу художника. А рядом — камин его работы, настоящее архитектурное сооружение, храм огня. На нем изображена встреча богатырей Вольги и Микулы Селяниновича, орнаменты можно разглядывать бесконечно.ЧистилищеВ отдельном зале, в который заходишь, будто в темный тоннель, помещены рисунки, созданные в клиниках в период ремиссий его психического расстройства.В лечебницах врачи собирали работы мастера, была и, как сейчас говорят, арт-терапия: пациентов помещали в синие интерьеры, и они работали синими карандашами.Врубель создал новый творческий язык, первым дошел в своих экспериментах до беспредметного искусства и открыл путь следующему поколению художников авангарда."Он уникальный мастер, который проявил себя практически во всех областях искусства. Такая универсальная творческая личность, — отмечает Середнякова. — А символисты его канонизировали и считали, что он один из немногих, кто осуществил их главный завет: сумел превратить свою жизнь в произведение искусства".Выставка произведений Михаила Врубеля в Третьяковской галерее на Крымском валу будет открыта до 8 марта 2022 года.
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третьяковская галерея, москва, михаил врубель, императорская академия художеств, сергей чобан, зельфира трегулова, музеи, куда сходить , что посмотреть , новости культуры
10:26 03.11.2021 (обновлено: 15:20 03.11.2021)
 

Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Михаила Врубеля "Царевна-лебедь" (1900 г.) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Светлана Вовк. В Третьяковской галерее открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля — самый ожидаемый проект года. Более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний. Здесь многое впервые: встретились три "Демона", соединились две части картины "Пророк", целый зал отдан рисункам, которые художник сделал в психбольницах. О том, что и как смотреть на Крымском Валу, — в материале РИА Новости.

В молекулярном мире Врубеля

Масштабный, сложный, дорогой проект готовили более года. "Это очень серьезный вызов для нас. Казалось бы, имя Врубеля всем хорошо известно, но в течение прошлого века было всего две больших монографических выставки его. Одна в начале 20-х, а вторая — в 1956 году. То есть уже 65 лет работы Врубеля, большая часть которых хранится в двух крупнейших музеях, в Третьяковке и Русском, не объединялись в одной экспозиции", — рассказывает директор ГТГ Зельфира Трегулова.
Собрали более 50 живописных и крупноформатных пастельных полотен, около 200 графических и три десятка работ, выполненных в технике майолики.
На трех этажах здания на Крымском Валу архитектор Сергей Чобан создал уникальное пространство. В нем нет прямых, чуждых природе углов, оно напоминает соты или молекулы или врубелевскую мозаичную манеру письма.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетители на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
"Пространства должны окунать зрителя из высоких в низкие, из темных в светлые, в разные фазы существования Врубеля как человека и художника", — говорит Чобан.
Важно, что в каждом зале есть прострелы: оказываясь в одном, видишь другие и можешь окинуть взглядом произведения нескольких периодов, разных техник. При этом выставка легка, просторна и удобна для осмотра.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. Выставка произведений М. Врубеля
Посетители на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. Выставка произведений М. Врубеля - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. Выставка произведений М. Врубеля
Она выстроена не по хронологическому и не по биографическому принципу. Поэтому ранние работы размещены не в первом, а в отдельном, "факультативном" зале.
А встречает зрителей одна из самых известных картин Врубеля "Царевна-Лебедь".
"В ней как в фокусе собраны все основные черты творчества художника: уникальное формообразование, национально-романтическая тема", — говорит заведующая методической работой Третьяковской галереи Екатерина Середнякова.

Демониада

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Михаила Врубеля "Летящий Демон" (1899 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
Картина Михаила Врубеля Летящий Демон (1899 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картина Михаила Врубеля "Летящий Демон" (1899 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
В следующем помещении, напоминающем по форме и сумрачному освещению пещеру, разместили три главных произведения Михаила Врубеля: "Демон сидящий", "Демон летящий" и "Демон поверженный".
"Эта встреча происходит где-то раз в столетие. В 1956 году, возможно, это случилось в Третьяковке. И сейчас, собрав их в одном зале, мы понимаем, что это очень сильное впечатление", — рассказывает куратор выставки Ирина Шуманова.
Сам Врубель писал, что его демона не понимают, путают с чертом и дьяволом. В то время как он — творческая душа, дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный и при всем том — величавый и властный.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины Михаила Врубеля "Демон поверженный" (1902 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница возле картины Михаила Врубеля Демон поверженный (1902 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница возле картины Михаила Врубеля "Демон поверженный" (1902 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Через проем в стене можно видеть иллюстрации Врубеля к поэме Михаила Лермонтова, которые тогда еще неизвестному художнику заказал издатель Петр Кончаловский. Среди них редко попадающая на выездные выставки графическая работа из Ереванского музея, в свое время отреставрированная мастерами из Третьяковской галереи и возвращенная в Армению. Сейчас она снова "гостит" в Москве.

Как "Девочка с персиками" превратилась в египтянку

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины Михаила Врубеля "Тридцать три богатыря" (1901 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница возле картины Михаила Врубеля Тридцать три богатыря (1901 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница возле картины Михаила Врубеля "Тридцать три богатыря" (1901 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Рядом тот самый "факультативный" зал с ранними произведениями художника. Не пропустите — в нем есть работы с сюрпризами. Например, эскиз занавеса для частной оперы Мамонтова "Италия. Сцены из античной жизни". В древних римлянах узнаются и члены семьи мецената, и сам Савва Иванович, и участники абрамцевского кружка.
А в правом нижнем углу, на вклейке — коленопреклоненная египтянка. И тут же, в витрине, майолика — голова той же девушки.
"Однажды, за вечерним чаем, в Абрамцево появился Врубель и предложил всем сыграть в тайну — это когда все сообщали друг другу на ушко разные истории. А сам внезапно удалился. На следующий день пришел вот с этой головой, в которой все узнали Верушу Мамонтову. Ту самую, которая изображена и на картине Валентина Серова "Девочка с персиками", — рассказывает Екатерина Середнякова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетители на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
В этом же зале выставлен эскиз к иконе "Богоматерь с младенцем", которую 27-летний художник писал для оформления иконостаса Кирилловской церкви в Киеве. Лик мадонны Врубель списал с жены заказчика Андриана Прахина Эмилии, в которую долгое время был платонически влюблен (портрет он ее тоже написал). Она не считалась красавицей, но, как все его музы, была весьма харизматичной женщиной.

Главные люди

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины художника Михаила Врубеля "Портрет Надежды Забелы-Врубель в туалете ампир". 1904 год
Репродукция картины художника Михаила Врубеля Портрет Надежды Забелы-Врубель в туалете ампир. 1904 год. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости
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Репродукция картины художника Михаила Врубеля "Портрет Надежды Забелы-Врубель в туалете ампир". 1904 год
Но никого художник не изображал так часто, как свою жену, оперную певицу Надежду Забелу-Врубель. Он писал ее портреты в разных образах, наделял чертами мистических персонажей. Они угадываются и в Царевне-Лебеди, и в дриаде с картины "Сирень", и в гетевской Маргарите, и даже в его последней большой и самой загадочной работе — "Шестикрылом серафиме".
Мастер создал полотно в 1904 году, перед тем как погрузился в полную слепоту и помрачение рассудка. Последние шесть лет он не покидал квартиры и, как вспоминают современники, все время открывал настежь окно и дышал холодным воздухом. Умер он от пневмонии.
Считается, что в небесное существо трансформировался не дававший покоя Врубелю демон.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Шестикрылый серафим"
Репродукция картины Шестикрылый Серафим - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция картины "Шестикрылый серафим"
"Врубель влюбился в Надежду Ивановну Забелу по голосу, даже не видя, а только услышав ее в частной опере Мамонтова. Говорил, что все певицы поют как птицы, и только Надя как человек. У нее было камерное сопрано, диапазон небольшой, но звучала душа", — рассказывает Екатерина Середнякова.
Художник почти сразу сделал Надежде предложение, а та отшутилась, сказала — если он напишет ее на портрете похожей, то даст согласие. Эта работа, раскрывающая тайну сватовства, тоже представлена на выставке.
Черты Надежды Забелы-Врубель угадываются и в "Пророке". На выставке в Третьяковке впервые соединились две части этой картины, и ее можно увидеть в изначальном замысле художника. Врубель, считая работу незавершенной, разрезал ее пополам. Нижняя стала фоном для портрета его жены.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница у объединенных работ "Пророк" и "Дама в лиловом" на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница у объединенных работ Пророк и Дама в лиловом на выставке Михаил Врубель в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница у объединенных работ "Пророк" и "Дама в лиловом" на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
В зале, где собраны картины на тему судьбы, напротив знаменитой "Гадалки" — портрет еще одного важного для Врубеля человека, его покровителя и друга Саввы Мамонтова. Работа помещена в отдельную нишу, ее окружают майоликовые головы львиц, которые были частью декора в Абрамцево — имении мецената.
"Портрет был написан незадолго до того, как Савва Иванович пережил тягчайшее крушение своей жизни (его незаслуженно обвинили в растратах, затем оправдали, но оправиться от потрясения он так и не смог. — Прим. ред.). В этой работе Врубель, с одной стороны, возносит на пьедестал русского Медичи, а с другой — здесь почти мемориальная формула, вся вертикальная композиция завершается фигурой плакальщицы, которая находилась в кабинете Мамонтова. Врубель предвидел судьбу своего покровителя", — рассказывает Середнякова.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Репродукция картины Михаила Александровича Врубеля "Портрет Саввы Мамонтова". 1897 год

Репродукция картины Михаила Александровича Врубеля Портрет Саввы Мамонтова. 1897 год.
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Репродукция картины Михаила Александровича Врубеля "Портрет Саввы Мамонтова". 1897 год

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке. Справа — картина Михаила Врубеля "Автопортрет с раковиной" (конец 1904-начало 1905 года)

Посетительница на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. Справа – картина Михаила Врубеля Автопортрет с раковиной (конец 1904-начало 1905 гг.).
2 из 2

Посетительница на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке. Справа — картина Михаила Врубеля "Автопортрет с раковиной" (конец 1904-начало 1905 года)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2

Репродукция картины Михаила Александровича Врубеля "Портрет Саввы Мамонтова". 1897 год

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетительница на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке. Справа — картина Михаила Врубеля "Автопортрет с раковиной" (конец 1904-начало 1905 года)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Из пепла рождается свет

Особый акцент — на майолике. Лель, Мизгирь, царь Берендей, герои оперы Римского-Корсакова "Снегурочка", эффектно сверкают разноцветной глазурью в ярко освещенных витринах, установленных в тотально черном зале.
"Этот вид искусства был важен для Врубеля — как такой магический процесс формообразования, когда глину помещают в печь и она превращается в кристалл, переливается драгоценными оттенками. Так из праха, из земли рождается свет, энергия", — поясняет Екатерина Середнякова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота Михаила Врубеля "Царь Берендей" (1898-1899 годы) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Работа Михаила Врубеля Царь Берендей (1898-1899 гг.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Работа Михаила Врубеля "Царь Берендей" (1898-1899 годы) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Здесь же можно увидеть театральный костюм Снегурочки, сделанный по эскизу художника. А рядом — камин его работы, настоящее архитектурное сооружение, храм огня. На нем изображена встреча богатырей Вольги и Микулы Селяниновича, орнаменты можно разглядывать бесконечно.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКамин "Микула Селянинович и Вольга", выполненный по эскизу Михаила Врубеля, на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Камин Микула Селянинович и Вольга, выполненный по эскизу Михаила Врубеля, на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Камин "Микула Селянинович и Вольга", выполненный по эскизу Михаила Врубеля, на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве

Чистилище

В отдельном зале, в который заходишь, будто в темный тоннель, помещены рисунки, созданные в клиниках в период ремиссий его психического расстройства.
"Мы представляем безумие Врубеля не как болезнь, а как художественное инакомыслие. Когда освобожденный от пут времени разум художника как бы улавливает ветер XX века", — отмечает куратор Ирина Шуманова.
В лечебницах врачи собирали работы мастера, была и, как сейчас говорят, арт-терапия: пациентов помещали в синие интерьеры, и они работали синими карандашами.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители возле триптиха Михаила Врубеля "Цветы" (1894 год) на выставке в Новой Третьяковке
Посетители возле триптиха Михаила Врубеля Цветы (1894 г.) на выставке в Новой Третьяковке. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители возле триптиха Михаила Врубеля "Цветы" (1894 год) на выставке в Новой Третьяковке
Врубель создал новый творческий язык, первым дошел в своих экспериментах до беспредметного искусства и открыл путь следующему поколению художников авангарда.
"Он уникальный мастер, который проявил себя практически во всех областях искусства. Такая универсальная творческая личность, — отмечает Середнякова. — А символисты его канонизировали и считали, что он один из немногих, кто осуществил их главный завет: сумел превратить свою жизнь в произведение искусства".
Выставка произведений Михаила Врубеля в Третьяковской галерее на Крымском валу будет открыта до 8 марта 2022 года.
Куратор Елена Степкина возле картины художника Амедео Модильяни Портрет художника Фрэнка Хэвиленда (1914 г.) на выставке Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00Культура
Модильяни и итальянские футуристы встретились в Москве
 
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