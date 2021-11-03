10:26 03.11.2021 (обновлено: 15:20 03.11.2021)
Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Михаила Врубеля "Царевна-лебедь" (1900 г.) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Светлана Вовк. В Третьяковской галерее открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля — самый ожидаемый проект года. Более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний. Здесь многое впервые: встретились три "Демона", соединились две части картины "Пророк", целый зал отдан рисункам, которые художник сделал в психбольницах. О том, что и как смотреть на Крымском Валу, — в материале РИА Новости.
В молекулярном мире Врубеля
Масштабный, сложный, дорогой проект готовили более года. "Это очень серьезный вызов для нас. Казалось бы, имя Врубеля всем хорошо известно, но в течение прошлого века было всего две больших монографических выставки его. Одна в начале 20-х, а вторая — в 1956 году. То есть уже 65 лет работы Врубеля, большая часть которых хранится в двух крупнейших музеях, в Третьяковке и Русском, не объединялись в одной экспозиции", — рассказывает директор ГТГ Зельфира Трегулова.
Собрали более 50 живописных и крупноформатных пастельных полотен, около 200 графических и три десятка работ, выполненных в технике майолики.
На трех этажах здания на Крымском Валу архитектор Сергей Чобан создал уникальное пространство. В нем нет прямых, чуждых природе углов, оно напоминает соты или молекулы или врубелевскую мозаичную манеру письма.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
"Пространства должны окунать зрителя из высоких в низкие, из темных в светлые, в разные фазы существования Врубеля как человека и художника", — говорит Чобан.
Важно, что в каждом зале есть прострелы: оказываясь в одном, видишь другие и можешь окинуть взглядом произведения нескольких периодов, разных техник. При этом выставка легка, просторна и удобна для осмотра.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. Выставка произведений М. Врубеля
Посетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. Выставка произведений М. Врубеля
Она выстроена не по хронологическому и не по биографическому принципу. Поэтому ранние работы размещены не в первом, а в отдельном, "факультативном" зале.
А встречает зрителей одна из самых известных картин Врубеля "Царевна-Лебедь".
"В ней как в фокусе собраны все основные черты творчества художника: уникальное формообразование, национально-романтическая тема", — говорит заведующая методической работой Третьяковской галереи Екатерина Середнякова.
Демониада
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Михаила Врубеля "Летящий Демон" (1899 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
Картина Михаила Врубеля "Летящий Демон" (1899 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
В следующем помещении, напоминающем по форме и сумрачному освещению пещеру, разместили три главных произведения Михаила Врубеля: "Демон сидящий", "Демон летящий" и "Демон поверженный".
"Эта встреча происходит где-то раз в столетие. В 1956 году, возможно, это случилось в Третьяковке. И сейчас, собрав их в одном зале, мы понимаем, что это очень сильное впечатление", — рассказывает куратор выставки Ирина Шуманова.
Сам Врубель писал, что его демона не понимают, путают с чертом и дьяволом. В то время как он — творческая душа, дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный и при всем том — величавый и властный.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины Михаила Врубеля "Демон поверженный" (1902 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница возле картины Михаила Врубеля "Демон поверженный" (1902 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Через проем в стене можно видеть иллюстрации Врубеля к поэме Михаила Лермонтова, которые тогда еще неизвестному художнику заказал издатель Петр Кончаловский. Среди них редко попадающая на выездные выставки графическая работа из Ереванского музея, в свое время отреставрированная мастерами из Третьяковской галереи и возвращенная в Армению. Сейчас она снова "гостит" в Москве.
Как "Девочка с персиками" превратилась в египтянку
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины Михаила Врубеля "Тридцать три богатыря" (1901 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница возле картины Михаила Врубеля "Тридцать три богатыря" (1901 год) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Рядом тот самый "факультативный" зал с ранними произведениями художника. Не пропустите — в нем есть работы с сюрпризами. Например, эскиз занавеса для частной оперы Мамонтова "Италия. Сцены из античной жизни". В древних римлянах узнаются и члены семьи мецената, и сам Савва Иванович, и участники абрамцевского кружка.
А в правом нижнем углу, на вклейке — коленопреклоненная египтянка. И тут же, в витрине, майолика — голова той же девушки.
"Однажды, за вечерним чаем, в Абрамцево появился Врубель и предложил всем сыграть в тайну — это когда все сообщали друг другу на ушко разные истории. А сам внезапно удалился. На следующий день пришел вот с этой головой, в которой все узнали Верушу Мамонтову. Ту самую, которая изображена и на картине Валентина Серова "Девочка с персиками", — рассказывает Екатерина Середнякова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетители на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
В этом же зале выставлен эскиз к иконе "Богоматерь с младенцем", которую 27-летний художник писал для оформления иконостаса Кирилловской церкви в Киеве. Лик мадонны Врубель списал с жены заказчика Андриана Прахина Эмилии, в которую долгое время был платонически влюблен (портрет он ее тоже написал). Она не считалась красавицей, но, как все его музы, была весьма харизматичной женщиной.
Главные люди
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины художника Михаила Врубеля "Портрет Надежды Забелы-Врубель в туалете ампир". 1904 год
Репродукция картины художника Михаила Врубеля "Портрет Надежды Забелы-Врубель в туалете ампир". 1904 год
Но никого художник не изображал так часто, как свою жену, оперную певицу Надежду Забелу-Врубель. Он писал ее портреты в разных образах, наделял чертами мистических персонажей. Они угадываются и в Царевне-Лебеди, и в дриаде с картины "Сирень", и в гетевской Маргарите, и даже в его последней большой и самой загадочной работе — "Шестикрылом серафиме".
Мастер создал полотно в 1904 году, перед тем как погрузился в полную слепоту и помрачение рассудка. Последние шесть лет он не покидал квартиры и, как вспоминают современники, все время открывал настежь окно и дышал холодным воздухом. Умер он от пневмонии.
Считается, что в небесное существо трансформировался не дававший покоя Врубелю демон.
Репродукция картины "Шестикрылый серафим"
"Врубель влюбился в Надежду Ивановну Забелу по голосу, даже не видя, а только услышав ее в частной опере Мамонтова. Говорил, что все певицы поют как птицы, и только Надя как человек. У нее было камерное сопрано, диапазон небольшой, но звучала душа", — рассказывает Екатерина Середнякова.
Художник почти сразу сделал Надежде предложение, а та отшутилась, сказала — если он напишет ее на портрете похожей, то даст согласие. Эта работа, раскрывающая тайну сватовства, тоже представлена на выставке.
Черты Надежды Забелы-Врубель угадываются и в "Пророке". На выставке в Третьяковке впервые соединились две части этой картины, и ее можно увидеть в изначальном замысле художника. Врубель, считая работу незавершенной, разрезал ее пополам. Нижняя стала фоном для портрета его жены.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница у объединенных работ "Пророк" и "Дама в лиловом" на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница у объединенных работ "Пророк" и "Дама в лиловом" на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
В зале, где собраны картины на тему судьбы, напротив знаменитой "Гадалки" — портрет еще одного важного для Врубеля человека, его покровителя и друга Саввы Мамонтова. Работа помещена в отдельную нишу, ее окружают майоликовые головы львиц, которые были частью декора в Абрамцево — имении мецената.
"Портрет был написан незадолго до того, как Савва Иванович пережил тягчайшее крушение своей жизни (его незаслуженно обвинили в растратах, затем оправдали, но оправиться от потрясения он так и не смог. — Прим. ред.). В этой работе Врубель, с одной стороны, возносит на пьедестал русского Медичи, а с другой — здесь почти мемориальная формула, вся вертикальная композиция завершается фигурой плакальщицы, которая находилась в кабинете Мамонтова. Врубель предвидел судьбу своего покровителя", — рассказывает Середнякова.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк
Репродукция картины Михаила Александровича Врубеля "Портрет Саввы Мамонтова". 1897 год
1 из 2
Репродукция картины Михаила Александровича Врубеля "Портрет Саввы Мамонтова". 1897 год
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке. Справа — картина Михаила Врубеля "Автопортрет с раковиной" (конец 1904-начало 1905 года)
2 из 2
Посетительница на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке. Справа — картина Михаила Врубеля "Автопортрет с раковиной" (конец 1904-начало 1905 года)
1 из 2
Репродукция картины Михаила Александровича Врубеля "Портрет Саввы Мамонтова". 1897 год
2 из 2
Посетительница на выставке "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке. Справа — картина Михаила Врубеля "Автопортрет с раковиной" (конец 1904-начало 1905 года)
Из пепла рождается свет
Особый акцент — на майолике. Лель, Мизгирь, царь Берендей, герои оперы Римского-Корсакова "Снегурочка", эффектно сверкают разноцветной глазурью в ярко освещенных витринах, установленных в тотально черном зале.
"Этот вид искусства был важен для Врубеля — как такой магический процесс формообразования, когда глину помещают в печь и она превращается в кристалл, переливается драгоценными оттенками. Так из праха, из земли рождается свет, энергия", — поясняет Екатерина Середнякова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота Михаила Врубеля "Царь Берендей" (1898-1899 годы) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Работа Михаила Врубеля "Царь Берендей" (1898-1899 годы) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Здесь же можно увидеть театральный костюм Снегурочки, сделанный по эскизу художника. А рядом — камин его работы, настоящее архитектурное сооружение, храм огня. На нем изображена встреча богатырей Вольги и Микулы Селяниновича, орнаменты можно разглядывать бесконечно.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКамин "Микула Селянинович и Вольга", выполненный по эскизу Михаила Врубеля, на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Камин "Микула Селянинович и Вольга", выполненный по эскизу Михаила Врубеля, на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Чистилище
В отдельном зале, в который заходишь, будто в темный тоннель, помещены рисунки, созданные в клиниках в период ремиссий его психического расстройства.
"Мы представляем безумие Врубеля не как болезнь, а как художественное инакомыслие. Когда освобожденный от пут времени разум художника как бы улавливает ветер XX века", — отмечает куратор Ирина Шуманова.
В лечебницах врачи собирали работы мастера, была и, как сейчас говорят, арт-терапия: пациентов помещали в синие интерьеры, и они работали синими карандашами.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители возле триптиха Михаила Врубеля "Цветы" (1894 год) на выставке в Новой Третьяковке
Посетители возле триптиха Михаила Врубеля "Цветы" (1894 год) на выставке в Новой Третьяковке
Врубель создал новый творческий язык, первым дошел в своих экспериментах до беспредметного искусства и открыл путь следующему поколению художников авангарда.
"Он уникальный мастер, который проявил себя практически во всех областях искусства. Такая универсальная творческая личность, — отмечает Середнякова. — А символисты его канонизировали и считали, что он один из немногих, кто осуществил их главный завет: сумел превратить свою жизнь в произведение искусства".
Выставка произведений Михаила Врубеля в Третьяковской галерее на Крымском валу будет открыта до 8 марта 2022 года.
20 октября, 08:00КультураМодильяни и итальянские футуристы встретились в Москве