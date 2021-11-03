https://ria.ru/20211103/voyska-1757572901.html

Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками

Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками - РИА Новости, 03.11.2021

Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками

Представитель МИД Мария Захарова увидела признаки спланированной информационной кампании против России в сообщениях западных СМИ о стягивании войск к границе с... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:54

2021-11-03T15:54

2021-11-03T16:38

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова увидела признаки спланированной информационной кампании против России в сообщениях западных СМИ о стягивании войск к границе с Украиной.Как отметила Захарова, снимки "танков" у границ Украины, оказались на самом деле фотографиями территории близ города Ельня, расположенного далеко от Украины.“Что я могу сказать, американские журналисты с радостью опубликовали фейк, снабдив его ставящими под сомнение наличие у них какого-то критического мышления снимками и видеоматериалами, причем они их надергали из TikTok-аккаунтов. Причем ссылаются на воронежских блогеров. К нам никто не обращался. Уверена, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Но это классика”, — добавила официальный представитель ведомства.Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по мнению журналистов, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая с ней не граничит. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию из-за сообщений о "необычной активности" Москвы.Кроме того, Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны утверждает, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает необходимым.

https://ria.ru/20211103/rossiya-1757525556.html

украина

россия

сша

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украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, мария захарова