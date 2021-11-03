Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/voyska-1757572901.html
Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками
Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками - РИА Новости, 03.11.2021
Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками
Представитель МИД Мария Захарова увидела признаки спланированной информационной кампании против России в сообщениях западных СМИ о стягивании войск к границе с... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:54
2021-11-03T16:38
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
сша
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_f3ea6289684190dbb132d154b499ff06.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова увидела признаки спланированной информационной кампании против России в сообщениях западных СМИ о стягивании войск к границе с Украиной.Как отметила Захарова, снимки "танков" у границ Украины, оказались на самом деле фотографиями территории близ города Ельня, расположенного далеко от Украины.“Что я могу сказать, американские журналисты с радостью опубликовали фейк, снабдив его ставящими под сомнение наличие у них какого-то критического мышления снимками и видеоматериалами, причем они их надергали из TikTok-аккаунтов. Причем ссылаются на воронежских блогеров. К нам никто не обращался. Уверена, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Но это классика”, — добавила официальный представитель ведомства.Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по мнению журналистов, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая с ней не граничит. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию из-за сообщений о "необычной активности" Москвы.Кроме того, Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны утверждает, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает необходимым.
https://ria.ru/20211103/rossiya-1757525556.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_409afb91aae9e08d5ddb39465fef8fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, мария захарова
15:54 03.11.2021 (обновлено: 16:38 03.11.2021)
 
Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками

Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейковой кампанией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова увидела признаки спланированной информационной кампании против России в сообщениях западных СМИ о стягивании войск к границе с Украиной.
"Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам, на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ", — сказала она на брифинге.
Как отметила Захарова, снимки "танков" у границ Украины, оказались на самом деле фотографиями территории близ города Ельня, расположенного далеко от Украины.

“Что я могу сказать, американские журналисты с радостью опубликовали фейк, снабдив его ставящими под сомнение наличие у них какого-то критического мышления снимками и видеоматериалами, причем они их надергали из TikTok-аккаунтов. Причем ссылаются на воронежских блогеров. К нам никто не обращался. Уверена, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Но это классика”, — добавила официальный представитель ведомства.
Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по мнению журналистов, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая с ней не граничит.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию из-за сообщений о "необычной активности" Москвы.
Кроме того, Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны утверждает, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает необходимым.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 12:39
В Кремле ответили Минобороны Украины на слова о присутствии войск у границы
 
УкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреСШАМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13На Украине заявили о провале борьбы с русским языком
04:10Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
04:09Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
Лента новостейМолния
На Украине заявили о провале борьбы с русским языкомДиетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаРазбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработкуВ Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS