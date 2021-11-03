15:54 03.11.2021 (обновлено: 16:38 03.11.2021)
Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейками
Захарова назвала сообщения о стягивании войск к границе с Украиной фейковой кампанией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова увидела признаки спланированной информационной кампании против России в сообщениях западных СМИ о стягивании войск к границе с Украиной.
"Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам, на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ", — сказала она на брифинге.
Как отметила Захарова, снимки "танков" у границ Украины, оказались на самом деле фотографиями территории близ города Ельня, расположенного далеко от Украины.
“Что я могу сказать, американские журналисты с радостью опубликовали фейк, снабдив его ставящими под сомнение наличие у них какого-то критического мышления снимками и видеоматериалами, причем они их надергали из TikTok-аккаунтов. Причем ссылаются на воронежских блогеров. К нам никто не обращался. Уверена, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Но это классика”, — добавила официальный представитель ведомства.
“Что я могу сказать, американские журналисты с радостью опубликовали фейк, снабдив его ставящими под сомнение наличие у них какого-то критического мышления снимками и видеоматериалами, причем они их надергали из TikTok-аккаунтов. Причем ссылаются на воронежских блогеров. К нам никто не обращался. Уверена, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Но это классика”, — добавила официальный представитель ведомства.
Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по мнению журналистов, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая с ней не граничит.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию из-за сообщений о "необычной активности" Москвы.
Кроме того, Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны утверждает, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает необходимым.