https://ria.ru/20211103/voprosy-1757637343.html

Москва готова договариваться с Вашингтоном по острым вопросам, заявил МИД

Москва готова договариваться с Вашингтоном по острым вопросам, заявил МИД - РИА Новости, 03.11.2021

Москва готова договариваться с Вашингтоном по острым вопросам, заявил МИД

Москва и Вашингтон показали, что готовы брать на себя ответственность и договариваться по самым острым вопросам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:53

2021-11-03T19:53

2021-11-03T20:09

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон показали, что готовы брать на себя ответственность и договариваться по самым острым вопросам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ), в котором заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях."На общем негативном фоне российско-американских отношений достижение договоренности с США о выработке единого текста резолюции само по себе является довольно нетривиальным политическим ходом с нашей стороны. Еще большую значимость он приобретает, если учитывать контекст нашего взаимодействия с Вашингтоном на направлении информбезопасности", - сказал Сыромолотов.По его словам, истинная сила дипломатии, по мнению Москвы, "заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения"."Мы всегда подчеркивали, что готовы к взвешенному, неполитизированному диалогу с американской стороной по вопросам МИБ как на двусторонней основе, так и на международных площадках. Подробно конкретные предложения по восстановлению сотрудничества наших стран изложены в соответствующем заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 сентября 2020 года. В этой связи отрадно отметить, что мы фиксируем постепенное сближение позиций по перспективам выстраивания дальнейшего взаимодействия в этой сфере", - отметил он.По его словам, "наглядным примером этого стало внесение от лица двух стран проекта резолюции по МИБ в Первом комитете ГА ООН"."С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на "клубок" внутренних противоречий и общую политическую конъюнктуру, Вашингтон проявил конструктивный подход и заметную гибкость при согласовании упомянутого документа, а также пошел на учет принципиально важных для России положений", - сказал дипломат."Таким образом, нам удалось транслировать миру важный сигнал о том, что наши страны могут и готовы брать на себя ответственность и договариваться по самым острым вопросам, в том числе в области МИБ", - добавил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью замглавы МИД РФ на сайте www.ria.ru. >>

https://ria.ru/20211103/glazgo-1757601044.html

https://ria.ru/20211103/bezopasnost-1757595335.html

сша

вашингтон (город)

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