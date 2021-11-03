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Олег Сыромолотов: Россия и США могут и готовы договариваться
Олег Сыромолотов: Россия и США могут и готовы договариваться - РИА Новости, 03.11.2021
Олег Сыромолотов: Россия и США могут и готовы договариваться
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости о том, чем важен принятый в Первом комитете Генассамблеи ООН проект... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:25
2021-11-03T19:25
интервью
москва
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
россия
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Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости о том, чем важен принятый в Первом комитете Генассамблеи ООН проект резолюции по международной информационной безопасности, как удалось договориться об этом с Соединенными Штатами, и готова ли Москва и дальше работать с Вашингтоном в этой сфере.– В Первом комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят российско-американский проект резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ). Данный сюжет уже вызвал широкий резонанс среди мировой общественности. Могли бы вы пояснить, в чем заключается значимость данного документа?– Не будет преувеличением сказать, что консенсусное одобрение упомянутого проекта резолюции при рекордном количестве соавторов – 107 стран (по состоянию на 3 ноября 2021– ред.) – является важной вехой в глобальном переговорном процессе по МИБ. Чтобы в полной мере осознать масштаб и неординарность этого момента, следует обратиться к предыстории вопроса.С 2018 года в ООН существовал концептуальный позиционный раскол между Москвой и Вашингтоном, который воплощался в параллельном продвижении сразу двух документов по данной тематике в рамках Первого комитета ГА ООН. Основным камнем преткновения была разница в видении того, как и в каком формате должна быть организована международная дискуссия по вопросам МИБ. По этой причине с 2019 года во исполнение резолюций Генассамблеи во всемирной Организации существовало два профильных переговорных трека – учрежденная по инициативе России Рабочая группа ООН открытого состава (РГОС) и Группа правительственных экспертов (ГПЭ), предложенная американской стороной. И если РГОС стала первым в истории открытым для участия всех государств переговорным механизмом, в рамках которого на основе принципа консенсуса они имели право принимать конкретные решения в области обеспечения МИБ, то ГПЭ представляла собой группу экспертов, уполномоченных вырабатывать необязательные для исполнения рекомендации государствам-членам ООН.Вместе с тем, несмотря на разницу в статусе и охвате участников, обе группы успешно завершили свою деятельность принятием консенсусных итоговых докладов (в марте и мае 2021 года соответственно), содержащих полезные практические договоренности, в том числе на перспективу.Все члены международного сообщества по достоинству оценили этот результат и выразили настрой на сохранение конструктивной атмосферы в дискуссии под эгидой ООН по столь чувствительной и острой проблематике, как МИБ.Именно эта логика легла в основу соответствующего российского проекта резолюции в 2021 года, на базе которого был позднее согласован совместный с США документ. На наш взгляд, нам удалось выработать сбалансированный и объективный текст, который закрепляет успешное окончание первой РГОС и ГПЭ и фактически объединяет мировое сообщество вокруг идеи о необходимости продолжения переговоров по МИБ под эгидой ООН в формате единого механизма. В этом контексте в нем приветствуется запуск созданной по нашей инициативе РГОС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 и, что еще особенно важно, признается ее мандат в соответствии с резолюцией ГА ООН №75/240. К слову, соавторами нынешнего проекта стали многие страны, включая всех членов ЕС, которые еще в прошлом году голосовали против данной резолюции о созыве новой Группы.В документе отражены такие неоспоримые и фундаментальные принципы обеспечения МИБ, как продвижение мирного использования ИКТ, недопущение их применения в преступных и террористических целях, предотвращение конфликтов в информпространстве. В нем также предусмотрена возможность выработки дополнительных правил, норм и принципов ответственного поведения государств, включая договоренности, имеющие обязательную силу. Закрепление этого принципиально важного для России и ее единомышленников положения в проекте резолюции ГА ООН носит беспрецедентный характер.Рассчитываем, что в декабре 2021 года упомянутый проект резолюции будет консенсусно одобрен Генеральной Ассамблеей ООН.– В американских СМИ решение России и США внести в Первом комитете ГА ООН совместный проект резолюции от лица двух государств уже сочли одним из симптомов "оттепели" в двусторонних отношениях. На ваш взгляд, что могло стать причиной готовности американской стороны к такому шагу в этом году?– Безусловно, на общем негативном фоне российско-американских отношений достижение договоренности с США о выработке единого текста резолюции само по себе является довольно нетривиальным политическим ходом с нашей стороны. Еще большую значимость он приобретает, если учитывать контекст нашего взаимодействия с Вашингтоном на направлении информбезопасности.Однако истинная сила дипломатии, по нашему мнению, заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения. Мы всегда подчеркивали, что готовы к взвешенному, неполитизированному диалогу с американской стороной по вопросам МИБ как на двусторонней основе, так и на международных площадках. Подробно конкретные предложения по восстановлению сотрудничества наших стран изложены в соответствующем заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 сентября 2020 года. В этой связи отрадно отметить, что мы фиксируем постепенное сближение позиций по перспективам выстраивания дальнейшего взаимодействия в этой сфере.Наглядным примером этого стало внесение от лица двух стран проекта резолюции по МИБ в Первом комитете ГА ООН. С удовлетворением отмечаем, что несмотря на "клубок" внутренних противоречий и общую политическую конъюнктуру, Вашингтон проявил конструктивный подход и заметную гибкость при согласовании упомянутого документа, а также пошел на учет принципиально важных для России положений. Таким образом, нам удалось транслировать миру важный сигнал о том, что наши страны могут и готовы брать на себя ответственность и договариваться по самым острым вопросам, в том числе в области МИБ.– Первого июня 2021 года состоялась организационная сессия новой РГОС 2021-2025. Каково российское видение дальнейшей работы данного механизма, как идет подготовка к его декабрьской сессии?– В ходе оргсессии РГОС консенсусом была утверждена кандидатура председателя – им стал постоянный представитель Сингапура при ООН в Нью-Йорке (Бурхан – ред.) Гафур – и основные модальности ее работы, включая принцип принятия решений консенсусом. Фактически тогда же мы и начали подготовку к первой содержательной сессии РГОС, запланированной на 13-17 декабря 2021 года в Нью-Йорке. Россией как страной-инициатором процесса была представлена концепция функционирования Группы, которую мы распространили в качестве официального документа 75-й сессии ГА ООН.Суть нашего предложения заключается в том, что деятельность РГОС должна быть направлена на выработку конкретных договоренностей по каждому из направлений ее мандата, закрепленного в упомянутой резолюции №75/240. Учитывая, что механизм будет действовать в течение пяти лет, он должен обладать достаточной гибкостью и способностью эволюционировать по мере изменения потребностей международного сообщества. С целью оптимизации процесса оформление таких договоренностей может происходить по мере их достижения.Считаем, что дискуссия в новой РГОС должна носить специализированный, конкретный и прагматичный характер, охватывающий все аспекты проблематики МИБ. В этом контексте крайне важно, что все решения в Группе должны приниматься на основе консенсуса. Таким образом, для каждой страны независимо от уровня ее политического, социально-экономического и технологического развития будет гарантирован учет ее национальных интересов и право высказывать озабоченности на самом представительном форуме по МИБ в ООН.Как мы неоднократно подчеркивали, РГОС – общее достояние всех без исключения государств, причем работа в рамках этого уникального механизма ведется на равноправной, открытой и подлинно демократичной основе.На наш взгляд, Группа должна стать площадкой для прагматичных и конструктивных переговоров, ориентированных на практический результат.Со своей стороны примем самое активное участие в работе РГОС с привлечением всех заинтересованных российских ведомств.
https://ria.ru/20211019/rezolyutsiya-1755129932.html
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интервью, москва, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, россия
19:25 03.11.2021
 

Олег Сыромолотов: Россия и США могут и готовы договариваться

© Фото : аппарат Президента Республики ТатарстанЗаместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : аппарат Президента Республики Татарстан
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Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости о том, чем важен принятый в Первом комитете Генассамблеи ООН проект резолюции по международной информационной безопасности, как удалось договориться об этом с Соединенными Штатами, и готова ли Москва и дальше работать с Вашингтоном в этой сфере.
– В Первом комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят российско-американский проект резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ). Данный сюжет уже вызвал широкий резонанс среди мировой общественности. Могли бы вы пояснить, в чем заключается значимость данного документа?
– Не будет преувеличением сказать, что консенсусное одобрение упомянутого проекта резолюции при рекордном количестве соавторов – 107 стран (по состоянию на 3 ноября 2021– ред.) – является важной вехой в глобальном переговорном процессе по МИБ. Чтобы в полной мере осознать масштаб и неординарность этого момента, следует обратиться к предыстории вопроса.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 02:44
Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
С 2018 года в ООН существовал концептуальный позиционный раскол между Москвой и Вашингтоном, который воплощался в параллельном продвижении сразу двух документов по данной тематике в рамках Первого комитета ГА ООН. Основным камнем преткновения была разница в видении того, как и в каком формате должна быть организована международная дискуссия по вопросам МИБ. По этой причине с 2019 года во исполнение резолюций Генассамблеи во всемирной Организации существовало два профильных переговорных трека – учрежденная по инициативе России Рабочая группа ООН открытого состава (РГОС) и Группа правительственных экспертов (ГПЭ), предложенная американской стороной. И если РГОС стала первым в истории открытым для участия всех государств переговорным механизмом, в рамках которого на основе принципа консенсуса они имели право принимать конкретные решения в области обеспечения МИБ, то ГПЭ представляла собой группу экспертов, уполномоченных вырабатывать необязательные для исполнения рекомендации государствам-членам ООН.
Вместе с тем, несмотря на разницу в статусе и охвате участников, обе группы успешно завершили свою деятельность принятием консенсусных итоговых докладов (в марте и мае 2021 года соответственно), содержащих полезные практические договоренности, в том числе на перспективу.
Все члены международного сообщества по достоинству оценили этот результат и выразили настрой на сохранение конструктивной атмосферы в дискуссии под эгидой ООН по столь чувствительной и острой проблематике, как МИБ.
Именно эта логика легла в основу соответствующего российского проекта резолюции в 2021 года, на базе которого был позднее согласован совместный с США документ. На наш взгляд, нам удалось выработать сбалансированный и объективный текст, который закрепляет успешное окончание первой РГОС и ГПЭ и фактически объединяет мировое сообщество вокруг идеи о необходимости продолжения переговоров по МИБ под эгидой ООН в формате единого механизма. В этом контексте в нем приветствуется запуск созданной по нашей инициативе РГОС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 и, что еще особенно важно, признается ее мандат в соответствии с резолюцией ГА ООН №75/240. К слову, соавторами нынешнего проекта стали многие страны, включая всех членов ЕС, которые еще в прошлом году голосовали против данной резолюции о созыве новой Группы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 09:10
МИД рассказал о предложениях России к США по информационной безопасности
В документе отражены такие неоспоримые и фундаментальные принципы обеспечения МИБ, как продвижение мирного использования ИКТ, недопущение их применения в преступных и террористических целях, предотвращение конфликтов в информпространстве. В нем также предусмотрена возможность выработки дополнительных правил, норм и принципов ответственного поведения государств, включая договоренности, имеющие обязательную силу. Закрепление этого принципиально важного для России и ее единомышленников положения в проекте резолюции ГА ООН носит беспрецедентный характер.
Рассчитываем, что в декабре 2021 года упомянутый проект резолюции будет консенсусно одобрен Генеральной Ассамблеей ООН.
– В американских СМИ решение России и США внести в Первом комитете ГА ООН совместный проект резолюции от лица двух государств уже сочли одним из симптомов "оттепели" в двусторонних отношениях. На ваш взгляд, что могло стать причиной готовности американской стороны к такому шагу в этом году?
– Безусловно, на общем негативном фоне российско-американских отношений достижение договоренности с США о выработке единого текста резолюции само по себе является довольно нетривиальным политическим ходом с нашей стороны. Еще большую значимость он приобретает, если учитывать контекст нашего взаимодействия с Вашингтоном на направлении информбезопасности.
Однако истинная сила дипломатии, по нашему мнению, заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения. Мы всегда подчеркивали, что готовы к взвешенному, неполитизированному диалогу с американской стороной по вопросам МИБ как на двусторонней основе, так и на международных площадках. Подробно конкретные предложения по восстановлению сотрудничества наших стран изложены в соответствующем заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 сентября 2020 года. В этой связи отрадно отметить, что мы фиксируем постепенное сближение позиций по перспективам выстраивания дальнейшего взаимодействия в этой сфере.
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Политолог: в США меняют риторику в отношении России
Наглядным примером этого стало внесение от лица двух стран проекта резолюции по МИБ в Первом комитете ГА ООН. С удовлетворением отмечаем, что несмотря на "клубок" внутренних противоречий и общую политическую конъюнктуру, Вашингтон проявил конструктивный подход и заметную гибкость при согласовании упомянутого документа, а также пошел на учет принципиально важных для России положений. Таким образом, нам удалось транслировать миру важный сигнал о том, что наши страны могут и готовы брать на себя ответственность и договариваться по самым острым вопросам, в том числе в области МИБ.
– Первого июня 2021 года состоялась организационная сессия новой РГОС 2021-2025. Каково российское видение дальнейшей работы данного механизма, как идет подготовка к его декабрьской сессии?
– В ходе оргсессии РГОС консенсусом была утверждена кандидатура председателя – им стал постоянный представитель Сингапура при ООН в Нью-Йорке (Бурхан – ред.) Гафур – и основные модальности ее работы, включая принцип принятия решений консенсусом. Фактически тогда же мы и начали подготовку к первой содержательной сессии РГОС, запланированной на 13-17 декабря 2021 года в Нью-Йорке. Россией как страной-инициатором процесса была представлена концепция функционирования Группы, которую мы распространили в качестве официального документа 75-й сессии ГА ООН.
Суть нашего предложения заключается в том, что деятельность РГОС должна быть направлена на выработку конкретных договоренностей по каждому из направлений ее мандата, закрепленного в упомянутой резолюции №75/240. Учитывая, что механизм будет действовать в течение пяти лет, он должен обладать достаточной гибкостью и способностью эволюционировать по мере изменения потребностей международного сообщества. С целью оптимизации процесса оформление таких договоренностей может происходить по мере их достижения.
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Считаем, что дискуссия в новой РГОС должна носить специализированный, конкретный и прагматичный характер, охватывающий все аспекты проблематики МИБ. В этом контексте крайне важно, что все решения в Группе должны приниматься на основе консенсуса. Таким образом, для каждой страны независимо от уровня ее политического, социально-экономического и технологического развития будет гарантирован учет ее национальных интересов и право высказывать озабоченности на самом представительном форуме по МИБ в ООН.
Как мы неоднократно подчеркивали, РГОС – общее достояние всех без исключения государств, причем работа в рамках этого уникального механизма ведется на равноправной, открытой и подлинно демократичной основе.
На наш взгляд, Группа должна стать площадкой для прагматичных и конструктивных переговоров, ориентированных на практический результат.
Со своей стороны примем самое активное участие в работе РГОС с привлечением всех заинтересованных российских ведомств.
 
ИнтервьюМоскваВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег СыромолотовРоссия
 
 
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