https://ria.ru/20211103/vodosnabzhenie-1757509672.html

Водоснабжение в 15 населенных пунктах КЧР улучшат к 2022 году

Водоснабжение в 15 населенных пунктах КЧР улучшат к 2022 году - РИА Новости, 03.11.2021

Водоснабжение в 15 населенных пунктах КЧР улучшат к 2022 году

Водоснабжение в 15 населенных пунктах Карачаево-Черкесии улучшится к 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:36

2021-11-03T11:36

2021-11-03T11:36

карачаево-черкесская республика

усть-джегута

ногайский район

усть-джегутинский район

рашид темрезов

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d81dec836480b3014f35f281959763f3.jpg

ЧЕРКЕССК, 3 ноя - РИА Новости. Водоснабжение в 15 населенных пунктах Карачаево-Черкесии улучшится к 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики.Строительство группового водопровода протяженностью 3 километра и более 15 километров водопроводных сетей в четырех муниципалитетах Карачаево-Черкесии планируется завершить до конца текущего года. Это позволит улучшить водоснабжение в 15 населенных пунктов республики.Работы проводятся в рамках реализации программы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" в Абазинском, Ногайском, Прикубанском и Усть-Джегутинском районах КЧР.Ввод в эксплуатацию Усть-Джегутинского и Прикубанского межрайонного группового водопровода и системы водоснабжения райцентра Ногайского района общей протяженностью более 8 км обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение более 16,5 тысячи жителей Усть-Джегуты, поселка Эркен-Шахар, сел Знаменка, Пристань, Привольное, Пригородное, Ильичевское, Николаевское, Светлое, Счастливое, Холоднородниковское и Таллык.Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что к 2024 году долю сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из центральным водоснабжением, планируется увеличить с 66,3% до 79,7%, городского - с 91,4% до 95,3%.С 2016 по 2020 годы в КЧР проложены более ста километров новых водопроводных сетей.

https://ria.ru/20211102/ipoteka-1757325944.html

усть-джегута

ногайский район

усть-джегутинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

усть-джегута, ногайский район, усть-джегутинский район, рашид темрезов, жкх