https://ria.ru/20211103/veloprokat-1757590015.html

Городской велопрокат в Москве подешевеет с 5 ноября

Городской велопрокат в Москве подешевеет с 5 ноября - РИА Новости, 03.11.2021

Городской велопрокат в Москве подешевеет с 5 ноября

Тариф "Поминутный" городского велопроката в Москве станет дешевле в 4 раза с 5 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:43

2021-11-03T16:43

2021-11-03T16:43

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тариф "Поминутный" городского велопроката в Москве станет дешевле в 4 раза с 5 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С 5 ноября тариф "Поминутный" еще дешевле: всего 5 рублей за старт. Потом 1 рубль — минута (раньше было 20 рублей за старт, потом 5 — минута). Лимита по числу поездок в день нет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что работу велопроката продлили до конца ноября.

https://ria.ru/20211015/praga-1754590696.html

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