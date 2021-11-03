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Городской велопрокат в Москве подешевеет с 5 ноября
Городской велопрокат в Москве подешевеет с 5 ноября - РИА Новости, 03.11.2021
Городской велопрокат в Москве подешевеет с 5 ноября
Тариф "Поминутный" городского велопроката в Москве станет дешевле в 4 раза с 5 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:43
2021-11-03T16:43
2021-11-03T16:43
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тариф "Поминутный" городского велопроката в Москве станет дешевле в 4 раза с 5 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С 5 ноября тариф "Поминутный" еще дешевле: всего 5 рублей за старт. Потом 1 рубль — минута (раньше было 20 рублей за старт, потом 5 — минута). Лимита по числу поездок в день нет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что работу велопроката продлили до конца ноября.
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общество, москва
Городской велопрокат в Москве подешевеет с 5 ноября
Городской велопрокат в Москве подешевеет в четыре раза с 5 ноября