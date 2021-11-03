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Лавочка прикрыта: в России создали тест на поддельный сертификат о вакцинации
Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации - РИА Новости, 03.11.2021
Лавочка прикрыта: в России создали тест на поддельный сертификат о вакцинации
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью "Известиям" о создании... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T02:06
2021-11-03T02:06
распространение коронавируса
общество
group-ib
дмитрий песков
здоровье
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью "Известиям" о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации.По его словам, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека.Ученый уточнил, что антитела к адено 26-му не нашли примерно у 80 процентов пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что прошли вакцинацию.Накануне компания в сфере кибербезопасности Group-IB рассказала, что ее специалисты отмечают значительный рост предложений поддельных сертификатов — осенью их стало в 20 раз больше, чем летом. Если летом цены на фальшивки колебались от трех до 30 тысяч рублей, а изготовление занимало около трех недель, то теперь сертификаты доставляют через три дня при стоимости от четырех до 12 тысяч.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подделку сертификатов неприемлемой и подчеркнул, что Россия относится к этому очень ответственно и ведет с мошенниками непримиримую борьбу.
https://ria.ru/20211102/covid-19-1757342627.html
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общество, group-ib, дмитрий песков, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:06 03.11.2021
 
Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации

Гинцбург: поддельный сертификат о прививке выявит тест на антитела к белку аденовирус Ad26

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью "Известиям" о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации.
По его словам, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека.
"Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — пояснил Гинцбург.
Ученый уточнил, что антитела к адено 26-му не нашли примерно у 80 процентов пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что прошли вакцинацию.
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Накануне компания в сфере кибербезопасности Group-IB рассказала, что ее специалисты отмечают значительный рост предложений поддельных сертификатов — осенью их стало в 20 раз больше, чем летом. Если летом цены на фальшивки колебались от трех до 30 тысяч рублей, а изготовление занимало около трех недель, то теперь сертификаты доставляют через три дня при стоимости от четырех до 12 тысяч.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подделку сертификатов неприемлемой и подчеркнул, что Россия относится к этому очень ответственно и ведет с мошенниками непримиримую борьбу.
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