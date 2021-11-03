https://ria.ru/20211103/ulyanovsk-1757581718.html

В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче фиктивных COVID-сертификатов

В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче фиктивных COVID-сертификатов - РИА Новости, 03.11.2021

В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче фиктивных COVID-сертификатов

Полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело в отношении сотрудников медорганизации, подозреваемых в выдаче более, чем 500 жителям города фиктивных... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:21

2021-11-03T16:21

2021-11-03T16:21

распространение коронавируса

происшествия

ульяновск

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россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело в отношении сотрудников медорганизации, подозреваемых в выдаче более, чем 500 жителям города фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По данным полиции, за денежное вознаграждение в размере от 2 до 3 тысяч рублей медработники вносили в официальные документы и государственные базы данные о проведении вакцинации, присваивали QR-коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле прививки не делались, а неиспользованные дозы вакцины утилизировались. По информации УМВД, количество фиктивно вакцинируемых составило более 500 человек."Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), частью 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в качестве подозреваемых уже допрошено двое медицинских работников и один гражданин, выполнявший функции посредника. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.Кроме того, сотрудниками полиции в помещении медицинской организации проведены обыски, во время которых изъяты амбулаторные карты фиктивно вакцинированных и привитых граждан, журнал учета вакцины COVID-19, электронные носители, содержащие сведения с перечнем вакцинируемых лиц. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям граждан, приобретавшим поддельные сертификаты и подготовлены документы в министерство здравоохранения Ульяновской области для принятия решения об их аннулировании.

https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757474332.html

https://ria.ru/20211103/poddelka-1757497130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ульяновск, ульяновская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19