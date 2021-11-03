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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211103/ulyanovsk-1757581718.html
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче фиктивных COVID-сертификатов
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче фиктивных COVID-сертификатов - РИА Новости, 03.11.2021
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче фиктивных COVID-сертификатов
Полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело в отношении сотрудников медорганизации, подозреваемых в выдаче более, чем 500 жителям города фиктивных... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:21
2021-11-03T16:21
распространение коронавируса
происшествия
ульяновск
ульяновская область
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело в отношении сотрудников медорганизации, подозреваемых в выдаче более, чем 500 жителям города фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По данным полиции, за денежное вознаграждение в размере от 2 до 3 тысяч рублей медработники вносили в официальные документы и государственные базы данные о проведении вакцинации, присваивали QR-коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле прививки не делались, а неиспользованные дозы вакцины утилизировались. По информации УМВД, количество фиктивно вакцинируемых составило более 500 человек."Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), частью 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в качестве подозреваемых уже допрошено двое медицинских работников и один гражданин, выполнявший функции посредника. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.Кроме того, сотрудниками полиции в помещении медицинской организации проведены обыски, во время которых изъяты амбулаторные карты фиктивно вакцинированных и привитых граждан, журнал учета вакцины COVID-19, электронные носители, содержащие сведения с перечнем вакцинируемых лиц. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям граждан, приобретавшим поддельные сертификаты и подготовлены документы в министерство здравоохранения Ульяновской области для принятия решения об их аннулировании.
https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757474332.html
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:21 03.11.2021
 
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче фиктивных COVID-сертификатов

В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче фиктивных сертификатов о прививках от COVID-19

© Кирилл КаллиниковСертификаты о вакцинации от COVID-19 360
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 360
© Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело в отношении сотрудников медорганизации, подозреваемых в выдаче более, чем 500 жителям города фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, за денежное вознаграждение в размере от 2 до 3 тысяч рублей медработники вносили в официальные документы и государственные базы данные о проведении вакцинации, присваивали QR-коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле прививки не делались, а неиспользованные дозы вакцины утилизировались. По информации УМВД, количество фиктивно вакцинируемых составило более 500 человек.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 02:06Распространение коронавируса
Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
"Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), частью 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве подозреваемых уже допрошено двое медицинских работников и один гражданин, выполнявший функции посредника. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Кроме того, сотрудниками полиции в помещении медицинской организации проведены обыски, во время которых изъяты амбулаторные карты фиктивно вакцинированных и привитых граждан, журнал учета вакцины COVID-19, электронные носители, содержащие сведения с перечнем вакцинируемых лиц. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям граждан, приобретавшим поддельные сертификаты и подготовлены документы в министерство здравоохранения Ульяновской области для принятия решения об их аннулировании.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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