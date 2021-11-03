https://ria.ru/20211103/ukraina-1757644223.html
Для разгрома Украины России хватит пяти дней
В Раде назвали срок полного разгрома Украины в войне с Россией - РИА Новости, 03.11.2021
Для разгрома Украины России хватит пяти дней
Российской армии хватит недели для разгрома ВСУ, поэтому Киеву невыгодно развязывать войну с Москвой, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" депутат... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:37
2021-11-03T20:37
2021-11-03T23:13
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российской армии хватит недели для разгрома ВСУ, поэтому Киеву невыгодно развязывать войну с Москвой, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.Он добавил, что киевские власти понимают расклад сил и им удобна заморозка конфликта в Донбассе. При этом политик опасается использования Украины Западом в военных целях. Он напомнил о прошлогодних маневрах американских стратегических бомбардировщиков в небе над республикой."Потенциально, как предполагают военные эксперты, (отрабатывалась. — Прим. ред.) возможность ракетного удара по территории России. Представьте, под Харьковом ракета появится, и что нам с этим делать? Вот это реальная угроза", — пояснил Волошин.По мнению политика, такое развитие событий грозит коллапсом Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.
https://ria.ru/20211103/voyska-1757472848.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, олег волошин, россия
20:37 03.11.2021 (обновлено: 23:13 03.11.2021)
В Раде назвали срок полного разгрома Украины в войне с Россией
Депутат Рады Волошин назвал срок полного разгрома Украины в войне с Россией