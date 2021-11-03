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Премьер Украины признал, что отопительный сезон будет сложным
Премьер Украины признал, что отопительный сезон будет сложным - РИА Новости, 03.11.2021
Премьер Украины признал, что отопительный сезон будет сложным
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что из-за ситуации с энергоресурсами в стране осенне-зимний период будет сложным, но правительство разрабатывает... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:25
2021-11-03T18:40
в мире
украина
отопление
спг
партия "батькивщина"
европа
китай
юлия тимошенко
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что из-за ситуации с энергоресурсами в стране осенне-зимний период будет сложным, но правительство разрабатывает разные сценарии, чтобы спокойно его пройти.Ранее Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом."Перед нами всеми стоит задание обеспечения достаточного количества энергоресурсов для того, чтобы вся страна была с теплом. В мире сейчас энергетический кризис, блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе. Это последствия этого кризиса и повышения цен на энергоресурсы. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли, по меньшей мере, в три раза к прошлому году. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все такие его спокойно прошли", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис и считает, что в стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.
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в мире, украина, отопление, спг, партия "батькивщина", европа, китай, юлия тимошенко, виктор медведчук, жкх, оппозиционная платформа - за жизнь, денис шмыгаль
18:25 03.11.2021 (обновлено: 18:40 03.11.2021)
 
Премьер Украины признал, что отопительный сезон будет сложным

Премьер Украины Шмыгаль признал, что отопительный сезон будет сложным из-за энергокризиса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что из-за ситуации с энергоресурсами в стране осенне-зимний период будет сложным, но правительство разрабатывает разные сценарии, чтобы спокойно его пройти.
Ранее Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.
"Перед нами всеми стоит задание обеспечения достаточного количества энергоресурсов для того, чтобы вся страна была с теплом. В мире сейчас энергетический кризис, блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе. Это последствия этого кризиса и повышения цен на энергоресурсы. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли, по меньшей мере, в три раза к прошлому году. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все такие его спокойно прошли", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.
Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис и считает, что в стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.
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В миреУкраинаОтоплениеСПГПартия "Батькивщина"ЕвропаКитайЮлия ТимошенкоВиктор МедведчукЖКХОппозиционная платформа - За жизньДенис Шмыгаль
 
 
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