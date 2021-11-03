https://ria.ru/20211103/ukraina-1757612031.html

Эксперт назвал отставки в кабмине Украины безопасными для Зеленского

Эксперт назвал отставки в кабмине Украины безопасными для Зеленского - РИА Новости, 03.11.2021

Эксперт назвал отставки в кабмине Украины безопасными для Зеленского

Отставки в правительстве Украины могут быть связаны с пиар-шагами или клановыми противоречиями, угрозы для украинского президента Владимира Зеленского они не... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:01

2021-11-03T18:01

2021-11-03T18:01

в мире

украина

владимир зеленский

кабинет министров украины

богдан безпалько

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Отставки в правительстве Украины могут быть связаны с пиар-шагами или клановыми противоречиями, угрозы для украинского президента Владимира Зеленского они не несут, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с должности главы минобороны, занимавшего ее с марта 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту назначить на этот пост бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова."Я думаю, что эти отставки порождены, с одной стороны, пиар-шагами Зеленского, то есть фактически все неудачи государственного строительства и в экономике он будет теперь оправдывать недостаточно подготовленными кадрами, которые он отправил в отставку. А с другой стороны, возможно, (имею место) какие-то клановые противоречия, которые выражаются в том, что люди стремятся на определенные министерские посты", - заявил Безпалько РИА Новости.По его мнению, эти отставки никак не исправят ситуацию на Украине и не изменит политику. При этом Безпалько считает, что Зеленский не допустил был назначения людей на посты, которые могут угрожать ему. "Он выстраивает модель личной диктатуры. Он не только уничтожает не лояльные ему СМИ, но и создает механизмы универсальной политической борьбы со своими противниками, я имею в виду закон по борьбе с олигархами... Я думаю, что Зеленскому ничего сейчас пока не угрожает", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757446151.html

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

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в мире, украина, владимир зеленский, кабинет министров украины, богдан безпалько