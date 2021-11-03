https://ria.ru/20211103/ukraina-1757568685.html

Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны Украины

Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны Украины - РИА Новости, 03.11.2021

Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:38

2021-11-03T15:38

2021-11-03T15:45

украина

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_65f9d5dc136c107fe177e5db7d3a79c5.jpg

КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны.Ранее в среду Верховная рада Украины уволила Резникова с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, такое решение в среду поддержали 329 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Проект постановления о назначении Резникова А.Ю. министром обороны Украины", - говорится на сайте парламента. Указывается, что проект постановления внес президент Зеленский.Резников занимал должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий с марта 2020 года. Он также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757446151.html

https://ria.ru/20211001/donbass-1752530891.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей резников