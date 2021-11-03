https://ria.ru/20211103/ukraina-1757568685.html
Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны Украины
Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны Украины - РИА Новости, 03.11.2021
Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:38
2021-11-03T15:38
2021-11-03T15:45
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
алексей резников
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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны.Ранее в среду Верховная рада Украины уволила Резникова с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, такое решение в среду поддержали 329 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Проект постановления о назначении Резникова А.Ю. министром обороны Украины", - говорится на сайте парламента. Указывается, что проект постановления внес президент Зеленский.Резников занимал должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий с марта 2020 года. Он также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757446151.html
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей резников
15:38 03.11.2021 (обновлено: 15:45 03.11.2021)
Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны Украины
Зеленский предложил Раде назначить экс-вице-премьера Резникова министром обороны Украины