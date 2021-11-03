https://ria.ru/20211103/ukraina-1757562510.html

Рада уволила Тарана с поста министра обороны

Рада уволила Тарана с поста министра обороны - РИА Новости, 03.11.2021

Рада уволила Тарана с поста министра обороны

Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с должности главы минобороны, занимавшего ее с марта 2020 года, такое решение в среду поддержал 341 парламентарий... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:06

2021-11-03T15:06

2021-11-03T15:10

верховная рада украины

в мире

украина

министерство обороны украины

алексей резников

андрей таран

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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с должности главы минобороны, занимавшего ее с марта 2020 года, такое решение в среду поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать уже бывший вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Как сообщает журналист, главной мотивацией президента Владимира Зеленского является желание иметь "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.

https://ria.ru/20211027/ukraina-1756524304.html

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верховная рада украины, в мире, украина, министерство обороны украины, алексей резников, андрей таран