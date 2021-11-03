https://ria.ru/20211103/ukraina-1757553796.html
Министра природы Украины Абрамовского отправили в отставку
Министра природы Украины Абрамовского отправили в отставку - РИА Новости, 03.11.2021
Министра природы Украины Абрамовского отправили в отставку
Верховная рада Украины на заседании в среду уволила Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов (минприроды), такое... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:32
2021-11-03T14:32
2021-11-03T14:32
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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в среду уволила Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов (минприроды), такое решение поддержали 322 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Абрамовский занимал должность главы минприроды с июня 2020 года. Ранее глава пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр написал заявление об отставке по собственному желанию. Издание "Украинская правда" ранее сообщило, что вместо Абрамовского министерство возглавит его заместитель Руслан Стрилец.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757446151.html
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в мире, украина, верховная рада украины, минприроды украины
Министра природы Украины Абрамовского отправили в отставку
Рада проголосовала за отставку министра окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского