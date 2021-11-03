https://ria.ru/20211103/udobreniya-1757568269.html
Правительство ограничит экспорт азотосодержащих удобрений
Правительство ограничит экспорт азотосодержащих удобрений - РИА Новости, 03.11.2021
Правительство ограничит экспорт азотосодержащих удобрений
Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, чтобы это не отразилось на России, правительство РФ приняло ряд мер, в том числе... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:34
2021-11-03T15:34
2021-11-03T15:48
экономика
россия
михаил мишустин
минеральные удобрения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, чтобы это не отразилось на России, правительство РФ приняло ряд мер, в том числе решило временно ограничить вывоз азотных удобрений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду."Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может транслироваться и на Россию. Чтобы избежать этого, правительство по поручению президента приняло ряд мер", - сказал Мишустин, после чего предложил рассмотреть еще одну меру."В структуре производства азотных минеральных удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом они неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия уже даже закрываются. Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных содержащих азот удобрений", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20211021/putin-1755691632.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586740754_0:0:2902:2177_1920x0_80_0_0_7f434eb1aa3d1768e4e895a009d40898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, минеральные удобрения
15:34 03.11.2021 (обновлено: 15:48 03.11.2021)
Правительство ограничит экспорт азотосодержащих удобрений
Правительство ограничит экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений на полгода