https://ria.ru/20211103/udar-1757654486.html

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской армии

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской армии - РИА Новости, 03.11.2021

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской армии

Два истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам сирийской армии в провинции Дамаск, не заходя в воздушное пространство арабской республики, потерь РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T22:08

2021-11-03T22:08

2021-11-03T22:08

в мире

дамаск (город)

сирия

f-16

голанские высоты

ввс израиля

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Два истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам сирийской армии в провинции Дамаск, не заходя в воздушное пространство арабской республики, потерь среди сирийских военных нет, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Ночью 3 ноября около 02:00 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из района Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли ракетный удар по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в районе населенного пункта Эль-Кисва провинции Дамаск", - сообщил Кулить на брифинге.Подчеркивается, что в результате удара причинен незначительный материальный ущерб. Потерь среди сирийских военнослужащих нет.

https://ria.ru/20211102/siriya-1757416477.html

дамаск (город)

сирия

голанские высоты

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в мире, дамаск (город), сирия, f-16, голанские высоты, ввс израиля