https://ria.ru/20211103/uchenye-1757500063.html
Правительство утвердило премии для деятелей науки
Правительство утвердило премии для деятелей науки - РИА Новости, 03.11.2021
Правительство утвердило премии для деятелей науки
Кабмин РФ утвердил распоряжение о присуждении премий ученым, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:50
2021-11-03T10:50
2021-11-03T10:50
общество
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил распоряжение о присуждении премий ученым, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что лауреатами стали 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов. Они работали в областях, связанных с созданием плавучих ядерных установок, пассажирских судов и многоцелевого вертолёта "Ансат", экологически безопасным производством поликарбонатов, внедрением ресурсосберегающих технологий в промышленности и проектированием фундаментов нового поколения.Добавляется, что вручение премий проходит ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Каждый авторский коллектив получает 2 миллиона рублей.Ранее Мишустин подписал распоряжение о присуждении молодым ученым, в возрасте до 35 лет включительно. Её лауреатами стали 28 человек.
https://ria.ru/20211025/reyting-1756057617.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
Правительство утвердило премии для деятелей науки
Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области науки и техники
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ
утвердил распоряжение о присуждении премий ученым, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин
подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лауреатами стали 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов. Они работали в областях, связанных с созданием плавучих ядерных установок, пассажирских судов и многоцелевого вертолёта "Ансат", экологически безопасным производством поликарбонатов, внедрением ресурсосберегающих технологий в промышленности и проектированием фундаментов нового поколения.
Добавляется, что вручение премий проходит ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Каждый авторский коллектив получает 2 миллиона рублей.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о присуждении молодым ученым, в возрасте до 35 лет включительно. Её лауреатами стали 28 человек.