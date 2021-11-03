https://ria.ru/20211103/ucheniya-1757604592.html

Россия провела учения в Черном море

Россия провела учения в Черном море - РИА Новости, 03.11.2021

Россия провела учения в Черном море

Экипажи подводных лодок и самолетов Черноморского флота отработали условное нанесение ракетных и бомбовых ударов в акватории Черного моря по отряду кораблей... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:37

2021-11-03T17:37

2021-11-03T17:37

безопасность

су-24

черноморский флот вмф россии

черное море

су-30см

калибр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Экипажи подводных лодок и самолетов Черноморского флота отработали условное нанесение ракетных и бомбовых ударов в акватории Черного моря по отряду кораблей условного противника, сообщает пресс-служба ЧФ."Экипажи подводных лодок Черноморского флота "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород" в ходе учения отработали нанесение удара ракетами "Калибр-ПЛ" по отряду кораблей условного противника", - говорится в сообщении.Кроме того, экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота в ходе выполнения задач боевой подготовки отработали нанесение условных ракетных и бомбовых ударов по морской цели во взаимодействии с расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Были нанесены последовательные условные ракетные и бомбовые удары по морским целям.Учения прошли в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки флота.

https://ria.ru/20210930/ucheniya-1752425215.html

https://ria.ru/20211021/desantniki-1755508043.html

черное море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, су-24, черноморский флот вмф россии, черное море, су-30см, калибр