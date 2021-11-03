https://ria.ru/20211103/ucheba-1757516538.html
РАНХиГС продлит дистанционное обучение для студентов
РАНХиГС продлит дистанционное обучение для студентов - РИА Новости, 03.11.2021
РАНХиГС продлит дистанционное обучение для студентов
РАНХиГС продлит дистанционное обучение для студентов из-за сложной эпидситуации в столице, решение о филиалах примут по эпидситуации в регионах, сообщили РИА... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:05
2021-11-03T12:05
2021-11-03T12:11
распространение коронавируса
общество
москва
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. РАНХиГС продлит дистанционное обучение для студентов из-за сложной эпидситуации в столице, решение о филиалах примут по эпидситуации в регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета."В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в столице и в соответствии с рекомендациями региональных властей руководством Академии было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для студентов, получающих высшее образование. Учебный процесс будет организован в дистанционном формате до дальнейшего распоряжения", - отметили в пресс-службе.При этом решение о формате обучения в филиалах Академии будет принято отдельно в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в каждом регионе, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
12:05 03.11.2021 (обновлено: 12:11 03.11.2021)
РАНХиГС продлит дистанционное обучение для студентов
РАНХиГС продлит дистанционное обучение для студентов из-за сложной ситуации с COVID-19