https://ria.ru/20211103/tyumen-1757516017.html

В Тюменской области введут QR-коды для посещения торговых центров

В Тюменской области введут QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 03.11.2021

В Тюменской области введут QR-коды для посещения торговых центров

QR-коды потребуются посетителям торговых центров в городах Тюменской области с 8 ноября, сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб. Тюмень". РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:04

2021-11-03T12:04

2021-11-03T12:04

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ТЮМЕНЬ, 3 ноя - РИА Новости. QR-коды потребуются посетителям торговых центров в городах Тюменской области с 8 ноября, сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб. Тюмень".Ранее сообщалось что QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев, а также документ, удостоверяющий личность, потребуется для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов."Требование распространяется также на торговые, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы общей площадью от 4 тысяч квадратных метров в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тысячи квадратных метров в Ишиме, от 3 тысяч квадратных метров в Ялуторовске и от 2,5 тысячи квадратных метров Заводоуковске. Исключение составляют отдельно стоящие гипермаркеты, осуществляющие продажу продовольственных товаров универсального ассортимента", -сообщает "Оперативный штаб. Тюмень".Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности". Документ подписал глава региона Александр Моор.

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