https://ria.ru/20211103/tyumen-1757516017.html
В Тюменской области введут QR-коды для посещения торговых центров
В Тюменской области введут QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 03.11.2021
В Тюменской области введут QR-коды для посещения торговых центров
QR-коды потребуются посетителям торговых центров в городах Тюменской области с 8 ноября, сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб. Тюмень". РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:04
2021-11-03T12:04
2021-11-03T12:04
распространение коронавируса
тюмень
тюменская область
александр моор
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 ноя - РИА Новости. QR-коды потребуются посетителям торговых центров в городах Тюменской области с 8 ноября, сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб. Тюмень".Ранее сообщалось что QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев, а также документ, удостоверяющий личность, потребуется для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов."Требование распространяется также на торговые, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы общей площадью от 4 тысяч квадратных метров в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тысячи квадратных метров в Ишиме, от 3 тысяч квадратных метров в Ялуторовске и от 2,5 тысячи квадратных метров Заводоуковске. Исключение составляют отдельно стоящие гипермаркеты, осуществляющие продажу продовольственных товаров универсального ассортимента", -сообщает "Оперативный штаб. Тюмень".Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности". Документ подписал глава региона Александр Моор.
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, тюменская область, александр моор, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Тюменской области введут QR-коды для посещения торговых центров
В Тюменской области с 8 ноября введут QR-коды для посещения торговых центров