https://ria.ru/20211103/tunberg-1757481433.html

Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго

Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго - РИА Новости, 03.11.2021

Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго, где проходит саммит COP26. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:09

2021-11-03T08:09

2021-11-03T08:09

в мире

глазго (город)

грета тунберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757203852_0:349:3020:2048_1920x0_80_0_0_72c08b9a0549bf780e8f33eb476047a4.jpg

ГЛАЗГО, 3 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго, где проходит саммит COP26."Время на исходе. Такие конференции как COP26 не принесут изменений, если не будет сильного общественного давления извне. Присоединяйтесь к климатической забастовке в эту пятницу... и климатическому шествию в субботу, чтобы вас услышали. Вместе мы сильны", - заявила Тунберг в Twitter.Ранее экоактивистка заявила, что участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211101/tunberg-1757298232.html

глазго (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, глазго (город), грета тунберг