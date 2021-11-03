Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго
Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго, где проходит саммит COP26
ГЛАЗГО, 3 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго, где проходит саммит COP26.
"Время на исходе. Такие конференции как COP26 не принесут изменений, если не будет сильного общественного давления извне. Присоединяйтесь к климатической забастовке в эту пятницу... и климатическому шествию в субботу, чтобы вас услышали. Вместе мы сильны", - заявила Тунберг в Twitter.
Time is running out. Change won’t come from these conferences like #COP26 unless there is big public pressure from the outside.— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 2, 2021
Join the climate strike this Friday (Kelvingrove Park 11am), and the climate march Saturday (11.30am) to make your voice heard. Together we are strong. pic.twitter.com/BYoVHukkyM
Ранее экоактивистка заявила, что участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
1 ноября, 22:45Тунберг обвинила мировых лидеров в притворстве