https://ria.ru/20211103/tuman-1757482149.html

В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили более 60 рейсов

В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили более 60 рейсов - РИА Новости, 03.11.2021

В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили более 60 рейсов

Более 60 рейсов в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — не выполнят в срок из-за тумана, следует из данных сервиса... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:17

2021-11-03T08:17

2021-11-03T10:23

туман в москве

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

александр власов

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туризм

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 60 рейсов в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — не выполнят в срок из-за тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 07:59 мск среды, во Внуково 15 рейсов задержаны, восемь отменены, в Домодедово — 29 задержаны, шесть отменены, в "Шереметьево" — три задержаны, четыре отменены.Росавиация заявила, что аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме.По данным "Яндекс.Расписания", во вторник утром более 200 рейсов не вылетели по запланированному графику. К вечеру таких было более 120.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. По прогнозам метеорологов, он рассеется днем.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757443605.html

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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