https://ria.ru/20211103/tuman-1757482149.html
В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили более 60 рейсов
В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили более 60 рейсов - РИА Новости, 03.11.2021
В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили более 60 рейсов
Более 60 рейсов в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — не выполнят в срок из-за тумана, следует из данных сервиса... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T08:17
2021-11-03T08:17
2021-11-03T10:23
туман в москве
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
александр власов
яндекс
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 60 рейсов в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — не выполнят в срок из-за тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 07:59 мск среды, во Внуково 15 рейсов задержаны, восемь отменены, в Домодедово — 29 задержаны, шесть отменены, в "Шереметьево" — три задержаны, четыре отменены.Росавиация заявила, что аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме.По данным "Яндекс.Расписания", во вторник утром более 200 рейсов не вылетели по запланированному графику. К вечеру таких было более 120.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. По прогнозам метеорологов, он рассеется днем.
https://ria.ru/20211102/tuman-1757443605.html
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туман в москве, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), александр власов, яндекс, новости - туризм
08:17 03.11.2021 (обновлено: 10:23 03.11.2021)
В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили более 60 рейсов
В московских аэропортах из-за тумана задержали 47 рейсов, отменили 18