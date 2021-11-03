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Нарышкин встретился с директором ЦРУ Бернсом
Нарышкин встретился с директором ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 03.11.2021
Нарышкин встретился с директором ЦРУ Бернсом
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник в Москве встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщило пресс-бюро СВР. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:38
2021-11-03T12:35
москва
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
в мире
сша
сергей нарышкин
центральное разведывательное управление (цру)
уильям бернс
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник в Москве встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщило пресс-бюро СВР.Отмечается, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.Это первая очная встреча Нарышкина с Бернсом, назначенным директором ЦРУ в нынешнем году. Ранее глава СВР говорил, что письменно поздравил Бернса с вступлением в эту должность, и выражал надежду на личную встречу.Нарышкин называл Бернса человеком с "довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики" и "очень достойной трудовой биографией", в которой, по словам главы СВР, нет "одиозных моментов", как у предшественницы Бернса Джины Хаспел.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, уволился из внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры и до прихода на пост директора ЦРУ возглавлял Фонд Карнеги.Ранее во вторник в Москве с Бернсом встретился секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, они обсудили российско-американские отношения. Для них это также была первая личная встреча.Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов ранее заявил РИА Новости, что на переговорах в Москве помимо вопросов безопасности мог обсуждаться и афганский сюжет, и возможное сотрудничество в этой сфере. Однако, учитывая бэкграунд Бернса, можно предположить, что повестка переговоров выйдет за рамки только контактов спецслужб, и он обсудит в том числе подготовку к новому саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По словам эксперта это не просто визит руководителя ЦРУ в Москву, "что само по себе, конечно, является незаурядным событием". Кортунов не исключил, что, посылая Бернса в Москву, Байден ставил перед ним большую задачу, чем просто переговоры по теме безопасности - произвести некую инвентаризацию отношений США и РФ после Женевы с тем, чтобы, например, определиться, не пора ли начать готовить следующий саммит.
https://ria.ru/20210801/razvedka-1743873135.html
https://ria.ru/20210926/razvedka-1751859000.html
москва
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москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, сша, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс
11:38 03.11.2021 (обновлено: 12:35 03.11.2021)
 
Нарышкин встретился с директором ЦРУ Бернсом

Глава СВР Нарышкин обсудил с директором ЦРУ Бернсом российско-американские отношения

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель РИО Сергей Нарышкин на заседании комитета по подготовке празднования 100-летия основания Музея истории литературы имени В. И. Даля
Председатель РИО Сергей Нарышкин на заседании комитета по подготовке празднования 100-летия основания Музея истории литературы имени В. И. Даля - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник в Москве встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщило пресс-бюро СВР.
"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.
Это первая очная встреча Нарышкина с Бернсом, назначенным директором ЦРУ в нынешнем году. Ранее глава СВР говорил, что письменно поздравил Бернса с вступлением в эту должность, и выражал надежду на личную встречу.
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Нарышкин называл Бернса человеком с "довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики" и "очень достойной трудовой биографией", в которой, по словам главы СВР, нет "одиозных моментов", как у предшественницы Бернса Джины Хаспел.
Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, уволился из внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры и до прихода на пост директора ЦРУ возглавлял Фонд Карнеги.
Ранее во вторник в Москве с Бернсом встретился секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, они обсудили российско-американские отношения. Для них это также была первая личная встреча.
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов ранее заявил РИА Новости, что на переговорах в Москве помимо вопросов безопасности мог обсуждаться и афганский сюжет, и возможное сотрудничество в этой сфере. Однако, учитывая бэкграунд Бернса, можно предположить, что повестка переговоров выйдет за рамки только контактов спецслужб, и он обсудит в том числе подготовку к новому саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По словам эксперта это не просто визит руководителя ЦРУ в Москву, "что само по себе, конечно, является незаурядным событием". Кортунов не исключил, что, посылая Бернса в Москву, Байден ставил перед ним большую задачу, чем просто переговоры по теме безопасности - произвести некую инвентаризацию отношений США и РФ после Женевы с тем, чтобы, например, определиться, не пора ли начать готовить следующий саммит.
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МоскваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВ миреСШАСергей НарышкинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уильям Бернс
 
 
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