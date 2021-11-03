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В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире - РИА Новости, 03.11.2021
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал о новой системе устройства мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:41
2021-11-03T16:41
2021-11-03T17:27
в мире
сша
китай
россия
марк милли
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал о новой системе устройства мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине.По его словам, планета стратегически стала менее стабильной, чем была в последние 40-50 лет.При этом Милли отметил, что правительствам других стран не стоит считать Соединенные Штаты слабыми из-за вывода войск из Афганистана. По его словам, США часто недооценивают и не понимают, но воспринимать завершение операции как бегство было бы неверно.
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в мире, сша, китай, россия, марк милли
16:41 03.11.2021 (обновлено: 17:27 03.11.2021)
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
Глава начальников штабов США Милли заявил о формировании миропорядка с тремя центрами силы