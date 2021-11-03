https://ria.ru/20211103/tsentr-1757589246.html

В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире

В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире - РИА Новости, 03.11.2021

В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал о новой системе устройства мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:41

2021-11-03T16:41

2021-11-03T17:27

в мире

сша

китай

россия

марк милли

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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал о новой системе устройства мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине.По его словам, планета стратегически стала менее стабильной, чем была в последние 40-50 лет.При этом Милли отметил, что правительствам других стран не стоит считать Соединенные Штаты слабыми из-за вывода войск из Афганистана. По его словам, США часто недооценивают и не понимают, но воспринимать завершение операции как бегство было бы неверно.

https://ria.ru/20211024/nebenzya-1756022840.html

сша

китай

россия

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2021

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в мире, сша, китай, россия, марк милли