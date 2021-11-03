https://ria.ru/20211103/triada-1757638948.html
В Пентагоне предположили, что Китай уже располагает ядерной триадой
В Пентагоне предположили, что Китай уже располагает ядерной триадой - РИА Новости, 03.11.2021
В Пентагоне предположили, что Китай уже располагает ядерной триадой
Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:00
2021-11-03T20:00
2021-11-03T20:00
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона.Триадой называют стратегические силы, состоящие из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы."КНР, вероятно, уже создала новорожденную "ядерную триаду" разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования", - говорится в докладе.Также Пентагон считает, что Пекин повышает готовность ядерных сил до "пуска по предупреждению" с увеличением числа ракет шахтного базирования. "КНР инвестирует и развивает число средств доставки наземного, морского и воздушного базирования и создает инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил", - говорится в докладе. Также Пентагон заявил, что Пекин активно наращивает производство оружейного плутония.
https://ria.ru/20211103/kitay-1757635684.html
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в мире, оружие, ядерное оружие, сша, китай, министерство обороны сша
В Пентагоне предположили, что Китай уже располагает ядерной триадой
Пентагон: Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой