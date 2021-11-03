https://ria.ru/20211103/tomsk-1757509882.html
Губернатор Томской области Жвачкин продлил нерабочие дни на неделю
Губернатор Томской области Жвачкин продлил нерабочие дни на неделю - РИА Новости, 03.11.2021
Губернатор Томской области Жвачкин продлил нерабочие дни на неделю
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:37
2021-11-03T11:37
2021-11-03T12:18
распространение коронавируса
томская область
сергей жвачкин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября, сообщает в среду обладминистрация."Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", - приводятся в сообщении слова главы региона.Жвачкин также отметил, что на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.Президент РФ Владимир Путин из-за сложной ситуации с распространением коронавируса ввел нерабочие дня в России с 30 октября по 7 ноября. Ранее в связи с этим власти Томской области приняли дополнительные ограничительные меры. В регионе в рамках борьбы с коронавирусом ввели с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С 8 ноября вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных на ковид.Ранее планировалось, что с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты, однако в среду стало известно, что ограничения вводятся уже с 8 ноября.
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томская область, сергей жвачкин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:37 03.11.2021 (обновлено: 12:18 03.11.2021)
Губернатор Томской области Жвачкин продлил нерабочие дни на неделю
Губернатор Томской области Жвачкин продлил нерабочие дни на неделю, до 15 ноября
НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября, сообщает в среду обладминистрация.
"Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Жвачкин также отметил, что на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.
Президент РФ Владимир Путин из-за сложной ситуации с распространением коронавируса ввел нерабочие дня в России с 30 октября по 7 ноября. Ранее в связи с этим власти Томской области приняли дополнительные ограничительные меры. В регионе в рамках борьбы с коронавирусом ввели с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С 8 ноября вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных на ковид.
Ранее планировалось, что с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты, однако в среду стало известно, что ограничения вводятся уже с 8 ноября.