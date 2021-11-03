https://ria.ru/20211103/testirovanie-1757539551.html

Роспотребнадзор планирует увеличить охват тестированием на коронавирус

Роспотребнадзор планирует увеличить охват тестированием на коронавирус - РИА Новости, 03.11.2021

Роспотребнадзор планирует увеличить охват тестированием на коронавирус

Роспотребнадзор предлагает увеличить охват населения тестированием на коронавирус с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения среднесуточно за... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:38

2021-11-03T13:38

2021-11-03T13:47

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает увеличить охват населения тестированием на коронавирус с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения среднесуточно за неделю, это будет способствовать быстрому выявлению заболевания и недопущению распространения на территории страны, соответствующий проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проектом постановления предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на COVID-19 с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения, среднесуточно за семь календарных дней, любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.Увеличение охвата тестированием будет способствовать быстрому выявлению и недопущению распространения на территории страны COVID-19, уточняется в документе.Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в мире и в Российской Федерации остается нестабильной, отмечается в пояснительной записке.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии