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Роспотребнадзор планирует увеличить охват тестированием на коронавирус
Роспотребнадзор планирует увеличить охват тестированием на коронавирус - РИА Новости, 03.11.2021
Роспотребнадзор планирует увеличить охват тестированием на коронавирус
Роспотребнадзор предлагает увеличить охват населения тестированием на коронавирус с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения среднесуточно за... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:38
2021-11-03T13:38
2021-11-03T13:47
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает увеличить охват населения тестированием на коронавирус с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения среднесуточно за неделю, это будет способствовать быстрому выявлению заболевания и недопущению распространения на территории страны, соответствующий проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проектом постановления предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на COVID-19 с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения, среднесуточно за семь календарных дней, любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.Увеличение охвата тестированием будет способствовать быстрому выявлению и недопущению распространения на территории страны COVID-19, уточняется в документе.Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в мире и в Российской Федерации остается нестабильной, отмечается в пояснительной записке.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:38 03.11.2021 (обновлено: 13:47 03.11.2021)
Роспотребнадзор планирует увеличить охват тестированием на коронавирус
Роспотребнадзор планирует увеличить охват населения тестированием на коронавирус